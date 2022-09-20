"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве - 20.09.2022 Украина.ру
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"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве - 20.09.2022 Украина.ру
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему России нет смысла наносить удары по Генштабу в Киеве
2022-09-20T04:07
2022-09-20T04:07
новости
украина
спецоперация
генштаб
владимир зеленский
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Очень многие совещания и в МИДе, и в Генштабе, и в Минобороны, и в Офисе президента Зеленского очень давно уже проходят онлайн, рассказывает политолог. По его словам, там очень боятся прилёта. Гаспарян теряется в догадках, почему когда Зеленский был в Изюме, туда нельзя было ударить?Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, генштаб, владимир зеленский
Новости, Украина, Спецоперация, Генштаб, Владимир Зеленский

"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве

04:07 20.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему России нет смысла наносить удары по Генштабу в Киеве
Очень многие совещания и в МИДе, и в Генштабе, и в Минобороны, и в Офисе президента Зеленского очень давно уже проходят онлайн, рассказывает политолог. По его словам, там очень боятся прилёта.
Гаспарян теряется в догадках, почему когда Зеленский был в Изюме, туда нельзя было ударить?
Это не ко мне вопрос, я не знаю. Для меня это загадка. Я не знаю - почему. Сначала мне говорили, что - мы не хотели, чтобы пострадали люди. Так там не было людей. Там был Зеленский, и были нацисты. Кого мы в результате оберегали-то, я вот этот момент так и не уяснил.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
Зеленский Изюм
14 сентября, 16:02
Потери ВСУ, Зеленский в Изюме, угроза ЛНР. Главное на Украине на 16:00 14 сентября
 
НовостиУкраинаСпецоперацияГенштабВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
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06:30Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
06:15"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"
06:00Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян
05:45Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
05:30Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
05:15"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
05:00Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине
04:45Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации
04:30Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия
04:22Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского
04:15"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино
04:07"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
04:00"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины
19:42Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину по поводу референдума о вхождении в состав РФ
19:30Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении
19:07"После тяжелых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
19:05Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане
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