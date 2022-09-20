https://ukraina.ru/20220920/1038859515.html

"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве

"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве - 20.09.2022 Украина.ру

"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему России нет смысла наносить удары по Генштабу в Киеве

2022-09-20T04:07

2022-09-20T04:07

2022-09-20T04:07

новости

украина

спецоперация

генштаб

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f82d7b77e7db7000bd4f70b2b21b4cfa.jpg

Очень многие совещания и в МИДе, и в Генштабе, и в Минобороны, и в Офисе президента Зеленского очень давно уже проходят онлайн, рассказывает политолог. По его словам, там очень боятся прилёта. Гаспарян теряется в догадках, почему когда Зеленский был в Изюме, туда нельзя было ударить?Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, генштаб, владимир зеленский