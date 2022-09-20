https://ukraina.ru/20220920/1038859515.html
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве - 20.09.2022 Украина.ру
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему России нет смысла наносить удары по Генштабу в Киеве
2022-09-20T04:07
2022-09-20T04:07
2022-09-20T04:07
новости
украина
спецоперация
генштаб
владимир зеленский
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Очень многие совещания и в МИДе, и в Генштабе, и в Минобороны, и в Офисе президента Зеленского очень давно уже проходят онлайн, рассказывает политолог. По его словам, там очень боятся прилёта. Гаспарян теряется в догадках, почему когда Зеленский был в Изюме, туда нельзя было ударить?Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, генштаб, владимир зеленский
Новости, Украина, Спецоперация, Генштаб, Владимир Зеленский
"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему России нет смысла наносить удары по Генштабу в Киеве