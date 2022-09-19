"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения" - 19.09.2022 Украина.ру
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"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"
"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения" - 19.09.2022 Украина.ру
"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"
На украинском отборе на детское "Евровидение-2022", которое пройдет 11 декабря в Ереване, победила жительница Львовской области Злата Дзюнька с песней "Незламна" ("Несокрушимая"). Об этом 18 сентября сообщил канал "Суспільне"
2022-09-19T13:05
2022-09-19T13:05
новости
евровидение
дети
детское евровидение
украина
пропаганда
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Композиция исполняется от лица Украины, которая будет "сильной и свободной".Припев песни:"Незламна моя воляНе скориться нікому.І ніколи не зраджу свого моря,І болю, і горя.Я буду сильна,Я буду вільна,Я буду поряд"("Несокрушимая моя воля не покорится никому. И никогда не предам своего моря, и боли, и горя. Я буду сильная, буду свободная, буду рядом")При этом в песне есть строка, в которой упоминается некий "враг"."Ніби крізь пальці тікає наш час,Тіні на стінах в руїнах зникають, -Ворог серед нас"("Будто сквозь пальцы убегает наше время, тени на стенах в руинах исчезают, - враг среди нас").Политическая и националистическая тематика стандартна для украинских участников "Евровидения" последних лет. В 2004 году конкурс, на волне первого Майдана выиграла украинская певица Руслана, в 2014 году – на фоне второго Майдана и войны в Донбассе – Джамала с песней о депортации крымских татар.В 2022 году Украина снова победила, а организаторы конкурса, всегда жестко пресекавшие политические высказывания со сцены, снисходительно позволили рэп-фолк-коллективу Kalush Orchestra выходить с украинским флагом и кричать "Слава Украине".
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новости, евровидение, дети, детское евровидение, украина, пропаганда
Новости, Евровидение, дети, Детское Евровидение, Украина, пропаганда

"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"

13:05 19.09.2022
 
Злата Дзюнька
Злата Дзюнька
Читать в
На украинском отборе на детское "Евровидение-2022", которое пройдет 11 декабря в Ереване, победила жительница Львовской области Злата Дзюнька с песней "Незламна" ("Несокрушимая"). Об этом 18 сентября сообщил канал "Суспільне"
Композиция исполняется от лица Украины, которая будет "сильной и свободной".
Припев песни:
"Незламна моя воля
Не скориться нікому.
І ніколи не зраджу свого моря,
І болю, і горя.
Я буду сильна,
Я буду вільна,
Я буду поряд"
("Несокрушимая моя воля не покорится никому. И никогда не предам своего моря, и боли, и горя. Я буду сильная, буду свободная, буду рядом")
При этом в песне есть строка, в которой упоминается некий "враг".
"Ніби крізь пальці тікає наш час,
Тіні на стінах в руїнах зникають, -
Ворог серед нас"
("Будто сквозь пальцы убегает наше время, тени на стенах в руинах исчезают, - враг среди нас").
Политическая и националистическая тематика стандартна для украинских участников "Евровидения" последних лет. В 2004 году конкурс, на волне первого Майдана выиграла украинская певица Руслана, в 2014 году – на фоне второго Майдана и войны в Донбассе – Джамала с песней о депортации крымских татар.
В 2022 году Украина снова победила, а организаторы конкурса, всегда жестко пресекавшие политические высказывания со сцены, снисходительно позволили рэп-фолк-коллективу Kalush Orchestra выходить с украинским флагом и кричать "Слава Украине".
Евровидение-22 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:22
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