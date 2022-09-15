https://ukraina.ru/20220915/1038744557.html

Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей

Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей - 15.09.2022 Украина.ру

Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей

Более 70 жителей села Красный Хутор, которые пострадали в результате обстрела ВСУ, эвакуированы в пункты временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале

2022-09-15T09:29

2022-09-15T09:29

2022-09-15T09:29

новости

эвакуация

белгород

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Он добавил, что среди эвакуированных много пожилых людей и есть инвалиды, все себя чувствуют хорошо.

https://ukraina.ru/20220914/1038739289.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эвакуация, белгород