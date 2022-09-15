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Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей
Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей - 15.09.2022 Украина.ру
Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей
Более 70 жителей села Красный Хутор, которые пострадали в результате обстрела ВСУ, эвакуированы в пункты временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
2022-09-15T09:29
2022-09-15T09:29
2022-09-15T09:29
новости
эвакуация
белгород
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Он добавил, что среди эвакуированных много пожилых людей и есть инвалиды, все себя чувствуют хорошо.
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новости, эвакуация, белгород
Новости, эвакуация, Белгород
Из села в Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей
Более 70 жителей села Красный Хутор, которые пострадали в результате обстрела ВСУ, эвакуированы в пункты временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
"Более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрела ВСУ, разместили в ПВР в Белгороде. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием. При необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь. Как всегда, не оставим без внимания ни одну адресную просьбу", - написал мэр.
Он добавил, что среди эвакуированных много пожилых людей и есть инвалиды, все себя чувствуют хорошо.