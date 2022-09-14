https://ukraina.ru/20220914/1038690848.html

"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России

"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России - 14.09.2022 Украина.ру

"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T07:14

2022-09-14T07:14

2022-09-14T07:14

эксклюзив

спецоперация

оружие

блэкаут

политика

экономика

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Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, переговоры об этом Киев ведет "на всех уровнях".Неуправляемые снаряды американской РСЗО HIMARS имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность до 70-80 километров. При этом дальность стрельбы HIMARS при использовании тактической ракеты доходит до 300 километров. Как рассказал Вениславский, сейчас Киев имеет снаряды с дальностью до 70 километров, но – "в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине".Обстрелы российской территорииЭта "глубина" может быть и на российской территории. Украинские войска давно обстреливают приграничные районы РФ. Удары ракетами и артиллерией наносятся по Белгородской, Брянской и Курской областям. При этом в Киеве заявляли, что "Россия сама себя обстреливает". Глава МИД РФ Сергей Лавров еще летом такие заявления киевских властей назвал ложными: "если коротко, врут".Обстрелы продолжаются и сейчас. Так, накануне ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области неподалеку от пропускного пункта Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Об этом 13 сентября сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, ВСУ "расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет".Ранее при обстреле другого села – Логачевки – один человек погиб. ВСУ также обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, обошлось без жертв.Пока речь идет о близких к границе с Украиной российских территории. Но ситуация может измениться, если просьбу Киева о предоставлении снарядов большей дальности в США удовлетворят. Это вполне вероятно, поскольку западные вооружения поступают Киеву в больших масштабах. Как сообщил на пресс-конференции на базе Рамштайн председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, с начала российской операции США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS.Стоит отметить, что США заявляли о согласовании поставок систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ, и президент Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев выполнит это требование. Однако давно понятно, что верить на слово Киеву и его западным партнерам нельзя.Оружия все большеПоставки западного оружия на Украину в ближайшее время будут только нарастать. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру. По его словам, часть этого оружия уходит на черный рынок, но для нас это малосущественно – "так как основной объем поставок, к сожалению, доходит до ВСУ и активно используется ими в ходе боевых действий".Чем Россия может ответить? По мнению эксперта, от заявлений надо переходить к делу. "Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины, а заявлениями в ООН мы никакие свои проблемы решить не сможем", - сказал Коротченко (ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок).По словам Коротченко, Запад продолжит игнорировать российские заявления, а накачка Украины оружием будет нарастать, о чем свидетельствуют и результаты встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне.О целяхЦель Запада ясна – ослабить или уничтожить Россию руками киевского режима, вложив в эти руки современное оружие. В Москве это понимают. Как понимают и цену этих игр. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил в своем телеграм-канале, что Вашингтон "продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления".Что до целей киевского режима, то глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина 13 сентября заявил, что конечная цель Киева – возвращение к границам 1991 года, то есть, взятие под контроль Крыма и Донбасса. В достижении этой цели украинские власти, конечно, рассчитывают на помощь западных партнеров. И эта помощь в виде денег, разведывательной информации в режиме реального времени, инструкторов и оружия – поступает.И заявление постпреда РФ в ООН относительно западного оружия имело более глубокий смысл, чем тот, о котором писали СМИ. Как отметил политолог Алексей Мартынов в интервью Украине.ру, представитель России говорит об этом публично. "Увидят люди умные в других странах, не все ж там с ума сошли и хотят сгореть в огне ядерной войны. Некоторые думают, как выжить. Соответственно, надо думать, что с этим делать. Потому что всё это кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей", - сказал Мартынов.Чем ответитьРоссия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ответ на накачку киевского режима западным оружием может быть ассиметричным. Вспомним совет экспертов наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины – вероятно, он услышан, меры начинают принимать. Россия впервые нанесла целенаправленные ракетные удары по объектам украинской тепло- и электроэнергетики. Под удар попали Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭЦ в Харьковской области и Павлоградская ТЭЦ-3 в Днепропетровской области. Также сообщилось об ударе по Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.Удары ВС РФ по ТЭЦ и подстанциям оставили ряд областей Украины без электроэнергии и без водоснабжения. В Харькове останавливали метро, было прервано движение электропоездов. На Украине заговорили о блэкауте. Впрочем, по мнению экспертов в сфере энергетики, это еще не сам блэкаут, но лишь его угроза. "Ещё пара таких ударов и есть риск полноценного блэкаута, из которого Украина, чья энергосистема синхронизирована с европейской, смогла бы выйти лишь при помощи Белоруссии или России", - отмечает в своей статье в Украине.ру Иван Лизан. Однако, по его словам, сейчас такая помощь невозможна "по политическим мотивам". А у Европы - не хватит энергоресурса, чтобы "запитать такую огромную страну". Понятно, что у Москвы припасены и другие варианты ответов на действия Киева и его западных кураторов. Какими они окажутся, мы увидим в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20220913/1038668584.html

https://ukraina.ru/20220911/1038611871.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, оружие, блэкаут, политика, экономика