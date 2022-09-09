https://ukraina.ru/20220909/1038594951.html

Игорь Коротченко о нелегальном рынке оружия, поставляемого Украине: Плевать Западу на побочные издержки

Игорь Коротченко о нелегальном рынке оружия, поставляемого Украине: Плевать Западу на побочные издержки - 09.09.2022 Украина.ру

Игорь Коротченко о нелегальном рынке оружия, поставляемого Украине: Плевать Западу на побочные издержки

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:15

2022-09-09T16:15

2022-09-09T16:26

украина

россия

оружие

сша

игорь коротченко

игорь коротченко

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Накачка Украины оружием будет нарастать, о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне и заявлениями в ООН мы этот процесс не остановим, заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру.— Игорь Юрьевич, украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Как так получилось и что нам с этим делать? Может ли Россия этому эффективно противостоять?— Поставки западного оружия на Украину в ближайшее время будут только нарастать. То, что эта страна превратилась в мировой хаб для нелегального реэкспорта какой-то части этого оружия, для нас малосущественно, так как основной объем поставок, к сожалению, доходит до ВСУ и активно используется ими в ходе боевых действий. Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины, а заявлениями в ООН мы никакие свои проблемы решить не сможем. Запад продолжит игнорировать наши заявления, накачка Украины оружием будет нарастать, о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне.— А почему так происходит? Неужели нет никаких международных организаций, которые могут это проконтролировать?— Еще раз повторяю, забудьте! Мир совершенно другой сегодня. Плевать Западу на побочные издержки, Украина будет усиленно накачиваться оружием. Никакими заявлениями в ООН и на других международных площадках мы этот процесс не остановим.Это можно остановить, только поставив киевский режим на колени! Лишить его света, газа, возможности сопротивляться и транспортировать оружие. Боевые действия в "белых перчатках" не ведутся.Давайте вспомним как действовало НАТО в войне против Югославии. Первый удар - по мостам, энергосистеме, центрам коммуникаций. Логичная с военной точки зрения тактика. Если мы будем действовать по-другому, мы будем делать только заявления, практическая цена которым - ноль. Конечно, дипломатия должна работать, МИД РФ делает свою работу хорошо, но победа достигается исключительно военными средствами. И здесь все средства хороши! Любые украинские цели - легитимны, если их уничтожение приближает нашу победу.— Касательно техники, если более предметно - самое опасное, что поставляется в этом смысле – ПЗРК?— Всё, что поставляется на Украину - опасно! Я свою позицию высказал – надо наносить удары по критическим объектами инфраструктуры противника. Иначе мы будем делать только заявления, которые Запад будет игнорировать. Нашу "добрую волю" никто в упор не хочет видеть. Глобальное противостояние идет, все решается в ходе спецоперации, нужен военный успех.— С чего начать?- Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии.

https://ukraina.ru/20211028/1032558865.html

https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html

https://ukraina.ru/20220909/1038586121.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, оружие, сша, игорь коротченко, игорь коротченко, оон, нато, интервью