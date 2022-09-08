Детей и женщин эвакуируют из Купянска - 08.09.2022 Украина.ру
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Детей и женщин эвакуируют из Купянска
Детей и женщин эвакуируют из Купянска - 08.09.2022 Украина.ру
Детей и женщин эвакуируют из Купянска
Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев
2022-09-08T10:17
2022-09-08T10:17
украина
обстрелы
эвакуация
новости
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"На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению", - сказал он.Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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украина, обстрелы, эвакуация, новости
Украина, обстрелы, эвакуация, Новости

Детей и женщин эвакуируют из Купянска

10:17 08.09.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев
"На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению", - сказал он.
Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
 
УкраинаобстрелыэвакуацияНовости
 
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