https://ukraina.ru/20220907/1038512310.html
Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова
Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова - 07.09.2022 Украина.ру
Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова
Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на сессии ВЭФ "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства"
2022-09-07T08:49
2022-09-07T08:49
2022-09-07T08:49
москалькова
новости
бизнес
россия
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После начала СВО по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москалькова, новости, бизнес, россия
Москалькова, Новости, бизнес, Россия
Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова
Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на сессии ВЭФ "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства"
"Вопросы санкций. Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса. Я думаю, что нам нужно объединиться <...>, чтобы продолжать борьбу за наш бизнес в условиях санкционной политики",- сказала Москалькова.
После начала СВО по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.