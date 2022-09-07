https://ukraina.ru/20220907/1038512310.html

Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова

Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова - 07.09.2022 Украина.ру

Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова

Сегодня международные защитные механизмы не работают, комитет по дискриминации ни одного заявления, доклада не принял по вопросам дискриминации русскоязычного бизнеса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на сессии ВЭФ "Мировое разделение труда. Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства"

2022-09-07T08:49

2022-09-07T08:49

2022-09-07T08:49

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После начала СВО по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.

https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html

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москалькова, новости, бизнес, россия