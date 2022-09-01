Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом - 01.09.2022 Украина.ру
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Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом
Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом - 01.09.2022 Украина.ру
Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом
Великобритания может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, написал колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит
2022-09-01T07:44
2022-09-01T07:44
великобритания
новости
экономический кризис
экономика
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Он сравнил положение Великобритании с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.По мнению автора, расходы британцев на электроэнергию могут достигнуть семи процентов ВВП страны.Ранее в Лондоне прошла масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Протестующие выражали свое недовольство из-за того, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране.
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великобритания, новости, экономический кризис, экономика
Великобритания, Новости, экономический кризис, Экономика

Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом

07:44 01.09.2022
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
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Великобритания может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, написал колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит

"Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ", — написал Хит.

Он сравнил положение Великобритании с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.
По мнению автора, расходы британцев на электроэнергию могут достигнуть семи процентов ВВП страны.
Ранее в Лондоне прошла масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Протестующие выражали свое недовольство из-за того, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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