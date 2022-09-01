https://ukraina.ru/20220901/1038312417.html

Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом

Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом - 01.09.2022 Украина.ру

Британия рискует столкнуться с экономическим и финансовым крахом

Великобритания может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, написал колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит

2022-09-01T07:44

2022-09-01T07:44

2022-09-01T07:44

великобритания

новости

экономический кризис

экономика

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Он сравнил положение Великобритании с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.По мнению автора, расходы британцев на электроэнергию могут достигнуть семи процентов ВВП страны.Ранее в Лондоне прошла масштабная акция протеста. Причиной стал кризис стоимости жизни и рост инфляции в Великобритании до рекордных отметок. Протестующие выражали свое недовольство из-за того, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране.

https://ukraina.ru/20220830/1038270943.html

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великобритания, новости, экономический кризис, экономика