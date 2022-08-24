Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных - 24.08.2022 Украина.ру
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Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных
Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных - 24.08.2022 Украина.ру
Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных
Посол Украины в Турции Василий Боднарь призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных, сообщает агентство Anadolu
2022-08-24T09:55
2022-08-24T10:01
турция
украина
военнопленные
новости
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Он призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных и напомнил об успешном освобождении двух представителей Меджлиса крымских татар при поддержке турецкого президента Тайипа Эрдогана.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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турция, украина, военнопленные, новости
Турция, Украина, военнопленные, Новости

Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных

09:55 24.08.2022 (обновлено: 10:01 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Посол Украины в Турции Василий Боднарь призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных, сообщает агентство Anadolu
Турция — наш друг, а к друзьям мы всегда относимся искренно и открыто (...) Эта тема всегда находится на повестке дня Украины.
Василий Боднарь
Посол Украины в Турции
Он призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных и напомнил об успешном освобождении двух представителей Меджлиса крымских татар при поддержке турецкого президента Тайипа Эрдогана.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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