https://ukraina.ru/20220824/1038029808.html

Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных

Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных - 24.08.2022 Украина.ру

Посол Украины Бондарь попросил Турцию помочь вернуть украинских военнопленных

Посол Украины в Турции Василий Боднарь призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных, сообщает агентство Anadolu

2022-08-24T09:55

2022-08-24T09:55

2022-08-24T10:01

турция

украина

военнопленные

новости

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Он призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных и напомнил об успешном освобождении двух представителей Меджлиса крымских татар при поддержке турецкого президента Тайипа Эрдогана.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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турция, украина, военнопленные, новости