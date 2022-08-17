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Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий - 17.08.2022 Украина.ру
Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
Германия хочет "тем или иным образом вернуть" себе ранее принадлежавшие ей территории, в настоящее время входящие в состав Польши. Об этом заявил в опубликованном 17 августа интервью в Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский
2022-08-17T07:50
2022-08-17T07:50
2022-08-17T07:50
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По его утверждениям, подобные планы вынашиваются в ФРГ с момента поглощения ей бывшей ГДР.Он также заявил, что Берлин планирует "подчинить себе" страны, расположенные между Германией и Россией. По словам Глапинского, возможность реализации такого сценария появилась после выхода из ЕС Великобритании.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, польша, гдр, ес, великобритания
Новости, Германия, Польша, ГДР, ЕС, Великобритания
Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
Германия хочет "тем или иным образом вернуть" себе ранее принадлежавшие ей территории, в настоящее время входящие в состав Польши. Об этом заявил в опубликованном 17 августа интервью в Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский
По его утверждениям, подобные планы вынашиваются в ФРГ с момента поглощения ей бывшей ГДР.
Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, … то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ
Адам Глапинский
Председатель Национального банка Польши
Он также заявил, что Берлин планирует "подчинить себе" страны, расположенные между Германией и Россией. По словам Глапинского, возможность реализации такого сценария появилась после выхода из ЕС Великобритании.