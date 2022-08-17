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Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий

Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий - 17.08.2022 Украина.ру

Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий

Германия хочет "тем или иным образом вернуть" себе ранее принадлежавшие ей территории, в настоящее время входящие в состав Польши. Об этом заявил в опубликованном 17 августа интервью в Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский

2022-08-17T07:50

2022-08-17T07:50

2022-08-17T07:50

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По его утверждениям, подобные планы вынашиваются в ФРГ с момента поглощения ей бывшей ГДР.Он также заявил, что Берлин планирует "подчинить себе" страны, расположенные между Германией и Россией. По словам Глапинского, возможность реализации такого сценария появилась после выхода из ЕС Великобритании.

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