https://ukraina.ru/20220814/1037646470.html

В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - 14.08.2022 Украина.ру

В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Вооружённые силы киевского режима продолжают обстреливать Макеевку, один мирный житель погиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР

2022-08-14T13:22

2022-08-14T13:22

2022-08-14T13:22

спецоперация

новости

обстрелы

макеевка

всу

артиллерия

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По другим сообщениям канала, обстрел вёлся со стороны Орловки, при этом применялась артиллерия калибра 152 ммРанее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин заявил, что освобождение Авдеевки приведёт к снижению интенсивности обстрелов Донецкой городской агломерации. Однако, по его словам, дальнобойная артиллерия киевского режима сможет обстреливать западные районы Донецка даже после потери Авдеевки.

https://ukraina.ru/20220806/1037351121.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, макеевка, всу, артиллерия