В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
© Федор Громов/Украина.руДонецк Стратонавтов разрушение
© Федор Громов/Украина.ру
Вооружённые силы киевского режима продолжают обстреливать Макеевку, один мирный житель погиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
По другим сообщениям канала, обстрел вёлся со стороны Орловки, при этом применялась артиллерия калибра 152 мм
При обстреле Червоногвардейского р-на Макеевки на пер. Цигарелли погиб мужчина 1962 г.р.
Ранее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин заявил, что освобождение Авдеевки приведёт к снижению интенсивности обстрелов Донецкой городской агломерации.
6 августа, 06:15Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятсяЧтобы прекратились обстрелы Донецка, Авдеевку взять мало, новое оружие, поставленное из США позволит по-прежнему бить по городоу. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Однако, по его словам, дальнобойная артиллерия киевского режима сможет обстреливать западные районы Донецка даже после потери Авдеевки.