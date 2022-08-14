В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - 14.08.2022 Украина.ру
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В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - 14.08.2022 Украина.ру
В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Вооружённые силы киевского режима продолжают обстреливать Макеевку, один мирный житель погиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
2022-08-14T13:22
2022-08-14T13:22
спецоперация
новости
обстрелы
макеевка
всу
артиллерия
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По другим сообщениям канала, обстрел вёлся со стороны Орловки, при этом применялась артиллерия калибра 152 ммРанее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин заявил, что освобождение Авдеевки приведёт к снижению интенсивности обстрелов Донецкой городской агломерации. Однако, по его словам, дальнобойная артиллерия киевского режима сможет обстреливать западные районы Донецка даже после потери Авдеевки.
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Спецоперация, Новости, обстрелы, Макеевка, ВСУ, артиллерия

В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

13:22 14.08.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк Стратонавтов разрушение
Донецк Стратонавтов разрушение
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Вооружённые силы киевского режима продолжают обстреливать Макеевку, один мирный житель погиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
По другим сообщениям канала, обстрел вёлся со стороны Орловки, при этом применялась артиллерия калибра 152 мм

При обстреле Червоногвардейского р-на Макеевки на пер. Цигарелли погиб мужчина 1962 г.р.

Штаб территориальной обороны ДНР
Ранее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин заявил, что освобождение Авдеевки приведёт к снижению интенсивности обстрелов Донецкой городской агломерации.
Виктор Баранец интервью
6 августа, 06:15
Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятсяЧтобы прекратились обстрелы Донецка, Авдеевку взять мало, новое оружие, поставленное из США позволит по-прежнему бить по городоу. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Однако, по его словам, дальнобойная артиллерия киевского режима сможет обстреливать западные районы Донецка даже после потери Авдеевки.
 
СпецоперацияНовостиобстрелыМакеевкаВСУартиллерия
 
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