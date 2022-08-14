https://ukraina.ru/20220814/1037642827.html
Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР - 14.08.2022 Украина.ру
Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики, опубликованном 14 августа
2022-08-14T09:57
2022-08-14T09:57
2022-08-14T09:57
спецоперация
днр
новости
обстрелы
всу
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Ранее в интервью Украина.ру военкор Александр Матюшин предположил, что в течение августа Донецк и Макеевка будут подвергаться интенсивным обстрелам вооружённых формирований киевского режима.По его мнению, прекращения обстрелов жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, их жители дождутся в конце сентября.
https://ukraina.ru/20220810/1037504182.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, новости, обстрелы, всу
Спецоперация, ДНР, Новости, обстрелы, ВСУ
Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики, опубликованном 14 августа
"За минувшие сутки, с 08:00 13 августа до 08:00 14 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 5 человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее в интервью
Украина.ру военкор Александр Матюшин предположил, что в течение августа Донецк и Макеевка будут подвергаться интенсивным обстрелам вооружённых формирований киевского режима.
По его мнению, прекращения обстрелов жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, их жители дождутся в конце сентября.