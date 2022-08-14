https://ukraina.ru/20220814/1037642827.html

Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР

Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР - 14.08.2022 Украина.ру

Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР

За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики, опубликованном 14 августа

2022-08-14T09:57

2022-08-14T09:57

2022-08-14T09:57

спецоперация

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Ранее в интервью Украина.ру военкор Александр Матюшин предположил, что в течение августа Донецк и Макеевка будут подвергаться интенсивным обстрелам вооружённых формирований киевского режима.По его мнению, прекращения обстрелов жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, их жители дождутся в конце сентября.

https://ukraina.ru/20220810/1037504182.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, новости, обстрелы, всу