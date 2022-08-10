https://ukraina.ru/20220810/1037518112.html

В Киеве рухнули цены на недвижимость

В Киеве рухнули цены на недвижимость - 10.08.2022 Украина.ру

В Киеве рухнули цены на недвижимость

Цены на недвижимость значительно снизились в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщает 10 августа украинское издание "Страна"

2022-08-10T21:39

2022-08-10T21:39

2022-08-10T21:39

украина

киев

недвижимость

цены

новости

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Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что в пригородах украинской столице зафиксировано наиболее сильное падение - до 50 процентов. Одновременно с этим в самом Киеве падение цен не настолько радикальное. Тем не менее, спрос значительно превышает предложение - в результате чего, по мнению автора статьи, можно ожидать дальнейшего падения цен. "Страна" также отмечает, что еще больше жилье подешевело в городах на юго-востоке Украины, а вот в западных регионах цены на недвижимость наоборот выросли из-за большого количества переселенцев.

https://ukraina.ru/20220729/1037003426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, недвижимость, цены, новости