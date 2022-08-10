https://ukraina.ru/20220810/1037518112.html
В Киеве рухнули цены на недвижимость
В Киеве рухнули цены на недвижимость - 10.08.2022 Украина.ру
В Киеве рухнули цены на недвижимость
Цены на недвижимость значительно снизились в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщает 10 августа украинское издание "Страна"
2022-08-10T21:39
2022-08-10T21:39
2022-08-10T21:39
украина
киев
недвижимость
цены
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004506_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_23dbb39d1107ad9a2f4c155de59acded.jpg.webp
Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что в пригородах украинской столице зафиксировано наиболее сильное падение - до 50 процентов. Одновременно с этим в самом Киеве падение цен не настолько радикальное. Тем не менее, спрос значительно превышает предложение - в результате чего, по мнению автора статьи, можно ожидать дальнейшего падения цен. "Страна" также отмечает, что еще больше жилье подешевело в городах на юго-востоке Украины, а вот в западных регионах цены на недвижимость наоборот выросли из-за большого количества переселенцев.
https://ukraina.ru/20220729/1037003426.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004506_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3428197bf52cb5d82b415d5becdb842e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, недвижимость, цены, новости
Украина, Киев, Недвижимость, цены, Новости
В Киеве рухнули цены на недвижимость
Цены на недвижимость значительно снизились в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщает 10 августа украинское издание "Страна"
Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что в пригородах украинской столице зафиксировано наиболее сильное падение - до 50 процентов.
В пригороде столицы ценники на жилье рухнули на 50%. Дом на 80 квадратов или таунхаус с небольшим участком реально купить за 50 тысяч долларов.
Ирина Луханина
Эксперт по недвижимости
Одновременно с этим в самом Киеве падение цен не настолько радикальное. Тем не менее, спрос значительно превышает предложение - в результате чего, по мнению автора статьи, можно ожидать дальнейшего падения цен.
Если так пойдет и дальше, цены могут еще упасть. То есть к воплощению в жизнь прогнозов о квартирах в Киеве по 10 тысяч долларов все ближе.
"Страна" также отмечает, что еще больше жилье подешевело в городах на юго-востоке Украины, а вот в западных регионах цены на недвижимость наоборот выросли из-за большого количества переселенцев.