В Киеве рухнули цены на недвижимость - 10.08.2022 Украина.ру
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В Киеве рухнули цены на недвижимость
В Киеве рухнули цены на недвижимость - 10.08.2022 Украина.ру
В Киеве рухнули цены на недвижимость
Цены на недвижимость значительно снизились в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщает 10 августа украинское издание "Страна"
2022-08-10T21:39
2022-08-10T21:39
украина
киев
недвижимость
цены
новости
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Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что в пригородах украинской столице зафиксировано наиболее сильное падение - до 50 процентов. Одновременно с этим в самом Киеве падение цен не настолько радикальное. Тем не менее, спрос значительно превышает предложение - в результате чего, по мнению автора статьи, можно ожидать дальнейшего падения цен. "Страна" также отмечает, что еще больше жилье подешевело в городах на юго-востоке Украины, а вот в западных регионах цены на недвижимость наоборот выросли из-за большого количества переселенцев.
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Украина, Киев, Недвижимость, цены, Новости

В Киеве рухнули цены на недвижимость

21:39 10.08.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Цены на недвижимость значительно снизились в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщает 10 августа украинское издание "Страна"
Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что в пригородах украинской столице зафиксировано наиболее сильное падение - до 50 процентов.

В пригороде столицы ценники на жилье рухнули на 50%. Дом на 80 квадратов или таунхаус с небольшим участком реально купить за 50 тысяч долларов.

Ирина Луханина
Эксперт по недвижимости
Одновременно с этим в самом Киеве падение цен не настолько радикальное. Тем не менее, спрос значительно превышает предложение - в результате чего, по мнению автора статьи, можно ожидать дальнейшего падения цен.
Если так пойдет и дальше, цены могут еще упасть. То есть к воплощению в жизнь прогнозов о квартирах в Киеве по 10 тысяч долларов все ближе.
"Страна" также отмечает, что еще больше жилье подешевело в городах на юго-востоке Украины, а вот в западных регионах цены на недвижимость наоборот выросли из-за большого количества переселенцев.
29 июля, 13:17
О чём говорят цены на недвижимость в Киеве
 
УкраинаКиевНедвижимостьценыНовости
 
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