https://ukraina.ru/20220810/1037448654.html
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
Если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, потому что у ВСУ есть в наличие тяжелые РСЗО и "Точки-У", которыми можно наносить удары по городу, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T08:30
2022-08-10T08:30
2022-08-10T08:30
донецк
всу
обстрелы
вс рф
новости
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По его мнению, если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка.По его словам, для Донецка это проблема, что у ВСУ есть такое оружие, но уже не столь опасно, когда есть возможность из любых калибров обстреливать город без возможности их перехватить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037428225.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, всу, обстрелы, вс рф, новости
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
Если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, потому что у ВСУ есть в наличие тяжелые РСЗО и "Точки-У", которыми можно наносить удары по городу, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру