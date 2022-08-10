Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
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Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
Если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, потому что у ВСУ есть в наличие тяжелые РСЗО и "Точки-У", которыми можно наносить удары по городу, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T08:30
2022-08-10T08:30
донецк
всу
обстрелы
вс рф
новости
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По его мнению, если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка.По его словам, для Донецка это проблема, что у ВСУ есть такое оружие, но уже не столь опасно, когда есть возможность из любых калибров обстреливать город без возможности их перехватить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037428225.html
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донецк, всу, обстрелы, вс рф, новости
Донецк, ВСУ, обстрелы, ВС РФ, Новости

Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ

08:30 10.08.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк Стратонавтов разрушение
Донецк Стратонавтов разрушение
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, потому что у ВСУ есть в наличие тяжелые РСЗО и "Точки-У", которыми можно наносить удары по городу, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его мнению, если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка.
Но дальнобойная артиллерия сможет обстреливать западные районы Донецка даже после потери Авдеевки. Не говоря уже о том, что наличие тяжелых РСЗО ("Ураган", HIMARS) и "Точки-У" сохранит для противника возможность вести обстрелы.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, для Донецка это проблема, что у ВСУ есть такое оружие, но уже не столь опасно, когда есть возможность из любых калибров обстреливать город без возможности их перехватить.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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