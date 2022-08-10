https://ukraina.ru/20220810/1037448654.html

Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ

Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру

Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ

Если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, потому что у ВСУ есть в наличие тяжелые РСЗО и "Точки-У", которыми можно наносить удары по городу, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T08:30

2022-08-10T08:30

2022-08-10T08:30

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По его мнению, если ВС РФ ликвидируют авдеевскую группировку, то это позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка.По его словам, для Донецка это проблема, что у ВСУ есть такое оружие, но уже не столь опасно, когда есть возможность из любых калибров обстреливать город без возможности их перехватить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037428225.html

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донецк, всу, обстрелы, вс рф, новости