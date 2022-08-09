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Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ

Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру

Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ

Еще полтора месяца назад Киев говорил о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-09T10:25

2022-08-09T10:25

2022-08-09T10:25

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Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил Баранец.Теперь есть сведенья, что группировка противника, находившаяся под Херсоном, направится в Николаев, потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак, уточнил специалист.Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу