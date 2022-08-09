Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
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Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ
Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ
Еще полтора месяца назад Киев говорил о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-09T10:25
2022-08-09T10:25
новости
всу
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Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил Баранец.Теперь есть сведенья, что группировка противника, находившаяся под Херсоном, направится в Николаев, потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак, уточнил специалист.Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.
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новости, всу
Новости, ВСУ

Покрошить и утопить. Военный эксперт Баранец о том, чем закончилась жуткая затея ВСУ

10:25 09.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Еще полтора месяца назад Киев говорил о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
"Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу", - указал эксперт.
Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил Баранец.
Теперь есть сведенья, что группировка противника, находившаяся под Херсоном, направится в Николаев, потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак, уточнил специалист.
Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
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