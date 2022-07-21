https://ukraina.ru/20220721/1036726285.html
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров - 21.07.2022 Украина.ру
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими, а президента США Джо Байдена – дедушкой с деменцией, соответствующую публикацию он сделал 21 июля в своем Telegram-канале
2022-07-21T12:19
2022-07-21T12:19
2022-07-21T12:19
новости
джо байден
дмитрий медведев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/25/1033162582_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_8c4e47150e6167fa355d84303d43e169.jpg.webp
Медведев опубликовал два поста: "Наши грехи" и "Их грехи", в которых в шутливой форме прокомментировал, в чем Запад обвиняет Россию и в чем, по его мнению, виноват сам Запад.Среди обвинений в адрес России он упомянул повышение цен на топливо и продукты в США и Европе, создание Петром Первым Российской империи и убийстве "европейского политика" Гая Юлия Цезаря.Запад же, по мнению Медведева, виновен в последствиях санкций для стран Евросоюза, инфляции, манипуляциях на тему Украины, расширении НАТО.Ранее он обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру и назвал Белый дом спонсором терроризма.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/25/1033162582_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_69d07b231688e9a8385f3c38371d0944.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, дмитрий медведев, евросоюз
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими, а президента США Джо Байдена – дедушкой с деменцией, соответствующую публикацию он сделал 21 июля в своем Telegram-канале
Медведев опубликовал два поста: "Наши грехи" и "Их грехи", в которых в шутливой форме прокомментировал, в чем Запад обвиняет Россию и в чем, по его мнению, виноват сам Запад.
Среди обвинений в адрес России он упомянул повышение цен на топливо и продукты в США и Европе, создание Петром Первым Российской империи и убийстве "европейского политика" Гая Юлия Цезаря.
Запад же, по мнению Медведева, виновен в последствиях санкций для стран Евросоюза, инфляции, манипуляциях на тему Украины, расширении НАТО.
В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз. (…) В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей.
Дмитрий Медведев
Зампред совбеза РФ
Ранее он обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру и назвал Белый дом спонсором терроризма.