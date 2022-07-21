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"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров

"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров - 21.07.2022 Украина.ру

"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими, а президента США Джо Байдена – дедушкой с деменцией, соответствующую публикацию он сделал 21 июля в своем Telegram-канале

2022-07-21T12:19

2022-07-21T12:19

2022-07-21T12:19

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Медведев опубликовал два поста: "Наши грехи" и "Их грехи", в которых в шутливой форме прокомментировал, в чем Запад обвиняет Россию и в чем, по его мнению, виноват сам Запад.Среди обвинений в адрес России он упомянул повышение цен на топливо и продукты в США и Европе, создание Петром Первым Российской империи и убийстве "европейского политика" Гая Юлия Цезаря.Запад же, по мнению Медведева, виновен в последствиях санкций для стран Евросоюза, инфляции, манипуляциях на тему Украины, расширении НАТО.Ранее он обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру и назвал Белый дом спонсором терроризма.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, джо байден, дмитрий медведев, евросоюз