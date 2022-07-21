"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров - 21.07.2022 Украина.ру
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"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров - 21.07.2022 Украина.ру
"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими, а президента США Джо Байдена – дедушкой с деменцией, соответствующую публикацию он сделал 21 июля в своем Telegram-канале
2022-07-21T12:19
2022-07-21T12:19
новости
джо байден
дмитрий медведев
евросоюз
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Медведев опубликовал два поста: "Наши грехи" и "Их грехи", в которых в шутливой форме прокомментировал, в чем Запад обвиняет Россию и в чем, по его мнению, виноват сам Запад.Среди обвинений в адрес России он упомянул повышение цен на топливо и продукты в США и Европе, создание Петром Первым Российской империи и убийстве "европейского политика" Гая Юлия Цезаря.Запад же, по мнению Медведева, виновен в последствиях санкций для стран Евросоюза, инфляции, манипуляциях на тему Украины, расширении НАТО.Ранее он обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру и назвал Белый дом спонсором терроризма.
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новости, джо байден, дмитрий медведев, евросоюз

"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров

12:19 21.07.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими, а президента США Джо Байдена – дедушкой с деменцией, соответствующую публикацию он сделал 21 июля в своем Telegram-канале
Медведев опубликовал два поста: "Наши грехи" и "Их грехи", в которых в шутливой форме прокомментировал, в чем Запад обвиняет Россию и в чем, по его мнению, виноват сам Запад.
Среди обвинений в адрес России он упомянул повышение цен на топливо и продукты в США и Европе, создание Петром Первым Российской империи и убийстве "европейского политика" Гая Юлия Цезаря.
Запад же, по мнению Медведева, виновен в последствиях санкций для стран Евросоюза, инфляции, манипуляциях на тему Украины, расширении НАТО.

В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз. (…) В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей.

Интервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам
Дмитрий Медведев
Зампред совбеза РФ
Ранее он обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру и назвал Белый дом спонсором терроризма.
 
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