Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину
Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину - 21.07.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину
Заявления американского полковника Дугласа Макгрегора о "поражении" президента США Джо Байдена в битве с Россией за Украину не являются объективными и отражают политические взгляды их автора. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T07:30
2022-07-21T07:30
спецоперация
джо байден
сша
республиканская партия
демократическая партия
евросоюз
новости
владимир лепехин
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Он указал, что Макгрегор является сторонником Республиканской партии, и, делая подобные заявления, стремится подорвать позиции президента-демократа.Лепехин считает, что у США есть солидный "запас прочности", и пока рано говорить о каком-то их поражении. По его мнению, больше всех в ходе украинского конфликта страдают Россия и Евросоюз, а у США "колоссальные" возможности для манёвра.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220426/1033853373.html
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джо байден, сша, республиканская партия, демократическая партия, евросоюз, новости, владимир лепехин

Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину

07:30 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Заявления американского полковника Дугласа Макгрегора о "поражении" президента США Джо Байдена в битве с Россией за Украину не являются объективными и отражают политические взгляды их автора. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что Макгрегор является сторонником Республиканской партии, и, делая подобные заявления, стремится подорвать позиции президента-демократа.

Таких заявлений много, и они будут нарастать. Понятно, что это направлено против Байдена лично, но вряд ли это объективная картинка.

Владимир Лепехин
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
Лепехин считает, что у США есть солидный "запас прочности", и пока рано говорить о каком-то их поражении. По его мнению, больше всех в ходе украинского конфликта страдают Россия и Евросоюз, а у США "колоссальные" возможности для манёвра.
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 04:22Спецоперация
Полковник Макгрегор назвал территории, которые Украина точно потеряет после спецоперации РФПо итогам спецоперации Украина полностью лишится выхода к морям и всех восточных территорий, заявил Бывший полковник армии США, экс-советник в администрации Трампа Дуглас Макгрегор
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияДжо БайденСШАРеспубликанская партияДемократическая партияЕвросоюзНовостиВладимир Лепехин
 
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