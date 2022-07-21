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Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину

Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину - 21.07.2022 Украина.ру

Эксперт ответил, потерпел ли Байден поражение в борьбе за Украину

Заявления американского полковника Дугласа Макгрегора о "поражении" президента США Джо Байдена в битве с Россией за Украину не являются объективными и отражают политические взгляды их автора. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T07:30

2022-07-21T07:30

2022-07-21T07:30

спецоперация

джо байден

сша

республиканская партия

демократическая партия

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владимир лепехин

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Он указал, что Макгрегор является сторонником Республиканской партии, и, делая подобные заявления, стремится подорвать позиции президента-демократа.Лепехин считает, что у США есть солидный "запас прочности", и пока рано говорить о каком-то их поражении. По его мнению, больше всех в ходе украинского конфликта страдают Россия и Евросоюз, а у США "колоссальные" возможности для манёвра.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220426/1033853373.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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джо байден, сша, республиканская партия, демократическая партия, евросоюз, новости, владимир лепехин