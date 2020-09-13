В новом выпуске программы «Новый гражданин» директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов рассказал, что ждет иностранцев, которые проживают в России после 15 сентября

МВД России рассматривает вопрос о новом продлении разрешительных документов для иностранцев. об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

Ранее из-за эпидемии коронавируса иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. Они в том числе могли встать на миграционный учет, а также продлить патент или разрешение на работу и действие виз.

Кроме того, в мае стало известно, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.

«Новый гражданин»: можно ли получить 200 тысяч рублей при оформлении гражданства РФ? © Скриншот из видео Украина.ру

— Для кого из иностранцев открыта российская граница во время пандемии?

— Какие ошибки допускают миграционные службы в трактовке законов?

— Как иностранцам попасть на работу в Россию во время пандемии?

— Что делать с регистрацией, если нет жилья и негде прописаться?

— Как иностранцу в России защитить свои права во время пандемии?