МВД России рассматривает вопрос о новом продлении разрешительных документов для иностранцев. об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.
Ранее из-за эпидемии коронавируса иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. Они в том числе могли встать на миграционный учет, а также продлить патент или разрешение на работу и действие виз.
Кроме того, в мае стало известно, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.
Также эксперт ответил на актуальные вопросы:
— Для кого из иностранцев открыта российская граница во время пандемии?
— Какие ошибки допускают миграционные службы в трактовке законов?
— Как иностранцам попасть на работу в Россию во время пандемии?
— Что делать с регистрацией, если нет жилья и негде прописаться?
— Как иностранцу в России защитить свои права во время пандемии?