Смещение народного депутата Александра Дубинского с поста руководителя киевской областной организации партии «Слуга народа» стало ответом Владимира Зеленского на санкции США

Кроме того, президент продемонстрировал решительность в борьбе с одним из главных олигархов страны — Игорем Коломойским. Опять-таки следуя американским рекомендациям. Какие еще тенденции намечаются в кадровых перестановках в правящей партии, рассуждали эксперты.

Дубинский назвал фальшивым съезд областной организации «Слуги народа» © Facebook, Andriy Myhal Виктор Небоженко рассуждал о том, кого ждет публичная порка: «Сначала партия «Слуга народа» на своем съезде признала полномочия руководителя областной организации Дубинского и включила в Политсовет, а на второй день свергла его с должности и теперь выдавливает из партии. Интересно, кого следующего ждет такая вероломная форма разрешения внутрипартийных конфликтов?

Но американцы хотят от президента Украины Зеленского большего — демонстративного наказания украинских политиков, как активных сообщников олигархов и лоббистов, коррупционеров, так и ярких представителей «пятой колонны» Кремля. Решится на это Зеленский или будет выжидать и маневрировать?»

Политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский начал дистанцироваться от олигархического клана: «Примечательная новость сегодняшнего дня — снятие Александра Дубинского с должности главы Киевской областной организации партии «Слуга народа». Это означает, что политическое размежевание команды Президента Зеленского с Коломойским и его людьми в партии «Слуга народа» продолжается и носит последовательный характер. Но это также связано и с изменениями в структуре руководства президентской партии. Один из новых руководящих органов партии «Слуга народа» — «Национальный совет громад», куда входят руководители областных партийных организаций. А.Дубинский туда вошел автоматически. Естественно, возникла морально-политическая проблема — человек, попавший под санкции США и исключенный из фракции «Слуга народа», оказывается в руководящих органах партии «Слуга народа». Но проблему разрешили весьма оперативно. Вместо Дубинского главой Киевской областной организации партии «Слуга народа» был избран другой народный депутат — Андрей Мотовиловец.

«Слуга народа» сменила руководителя Киевской областной организации © Дубинский

В этой связи очевидна еще одна причина удаления Дубинского из руководства партии «Слуга народа». Уж слишком он конфликтен. От его постоянного фрондерства изрядно устали во фракции «Слуга народа». И в руководстве партии, и в Офисе Президента явно не хотели повторения этой конфликтной истории. Тем более, что на съезде была очень заметна демонстрация внутрипартийного единства и единства партии «Слуга народа» с Президентом Зеленским».

Политолог Олеся Яхно прокомментировала итоги съезда партии «Слуга народа» в целом:

«Технический съезд СН. Уделила немного внимания сегодняшнему, 11-му по счёту, съезду партии «Слуга народа». Ничего особенного. Я бы назвала его техническим.

Во-первых, потому что изменения больше носили характер на уровне формы. Имею в виду новую структуру партии — кроме политсовета, появился ещё совет громад.

По политсовету — как в лучших традициях бюрократических партий, вошли даже действующие министры. Вспомнила старый советский фильм под названием «… И другие официальные лица».

По совету громад, куда вошли все руководители региональных партийных организаций — многие отметили некую противоречивость. Публично Зеленский поддержал санкции против Коломойского, но в то же депутат Дубинский, тоже находящийся под санкциями США, вошёл в новосозданный совет громад (как руководитель Киевской областной организации). Ещё один депутат и одновременно руководитель Крымской ячейки партии — Качура, которого считают лояльным к Медведчуку (находящемуся под санкциями СНБО) — тоже вошёл в совет громад.

Партия Зеленского должна стать не только «секси» - Корниенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, ничего содержательного на уровне задач не прозвучало. «Радикальный центризм» заменили на «креативный центризм», что не меняет сути. Хотелось бы услышать, что в понимании «слуг» является центризмом на уровне конкретных задач. А то с самого начала закрадывается подозрение, что имеется в виду обычный популизм.

В-третьих, самыми громкими были заявления или самого Зеленского, или в отношении Зеленского. Как и — аплодисменты в ответ. Президент сказал, что надо бороться в партии со «случайными людьми и засланными казачками» (а кто же их привёл в парламент?). А «слуги» сказали, что будут просить Зеленского идти на второй президентский срок (хотя ведь помнят его предвыборное обещание об одном сроке)».

Политолог Андрей Золотарев написал, что деолигархизация может ускориться: «Итак случилось то, что давно прогнозировалось и логически проистекало из сложившейся ситуации. 14 марта внеочередная конференция Киевской областной организации партии «Слуга народа» приняла решение о смещении народного депутата Александра Дубинского с должности председателя облорганизации. Председателем Киевской областной организации «Слуги народа» был избран Андрей Мотовиловец.

Хотя многих и ввело в заблуждение то, что вчера на съезде «Слуги народа» 13 марта был сформирован Национальный совет громад как один из новых руководящих органов партии. В состав этого совета автоматически вошли руководители всех областных организаций партии. В том числе и Александр Дубинский. На самом деле конфликт не был исчерпан. Конфликтный сценарий стал неизбежным после того, как Дубинский отказался покинуть фракцию после введения против него санкций США. В принципе снимать зеленую пленку со своего «Гелендвагена» Дубинский мог уже тогда.

Безусловно он будет пытаться перейти в контратаку. Со свойственным ему талантом публициста станет рассказывать, что конференция была фальшивой, будет пытаться созвать собрать альтернативную конференцию, но это уже арьегардные бои. Будет много шума, но отыграть назад ситуацию уже не получится, как нельзя затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Следующим шагом скорее всего станет исключение Дубинского из членов партии.

Проблема Дубинского в том, что пытался усидеть сразу на двух стульях. Причем приоритетность интересов его патрона под сомнение не ставилась. Однако одно дело, когда ты с чем- то не согласен, другое дело, когда оппозиционность переходит на уровень действий. Этого терпеть никто не будет. Теперь события получат еще большую динамику, как выразился бывший партнер Игоря Валерьевича Корбан «деолигархизация любит скорость!»

Политический эксперт Андрей Головачев назвал происходящее внутрипартийной схваткой за ресурсы и влияние: «Дубинский: Партию " Слуга народа" возглавляют аферисты и мошенники

Ну, вот, не успел я написать, что партию " Слуга народа", как обычную КПСС- style партию будет постоянно сопровождать ожесточённая

внутрипартийная схватка за ресурсы и влияние, как разразился первый крупный скандал

Наслаждайтесь этим серпентарием единомышленников, которые,

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Все кадровые вопросы в КПСС — type партиях всегда решаются кулуарно и имеют характер внезапного переворота, когда у партийного функционера быстро забирают ключи и печать. А затем задним числом оформляют протоколы заседаний. По другому не бывает. Так выгнали и Дубинского.

Хотя все подобные партии на словах декларирует широкую демократию и автономию на местах.

Ну, давайте, слуги, боритесь с олигархами. Не пощадите живота своего и не посрамите светлого имени вождя вашего. И главное, не забывайте вовремя вносить результаты борьбы в декларацию».



