Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает любые поставки оружия. Об этом Зеленский написал в обращении к режиссёру Сарику Андреасяну на своей странице в Facebook. Прежде Андреасян обвинил украинского президента в том, что у него «руки в крови»

В воскресенье, 1 ноября, кинорежиссер Сарик Андреасян на своей странице в Instagram написал длинное обращение к Владимиру Зеленскому. Фактически режиссер обвинил главу Украины в продаже Азербайджану запрещенного оружия, фосфорных боеприпасов, с помощью которых подконтрольные Баку войска убивали армянских детей, написал Андреасян.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что фосфорные боеприпасы поставляет Азербайджану Украина.

Андреасян вспомнил время, когда Зеленский был актером и «человеком с большим сердцем», теперь же у него, как и украинских властей в целом, руки в крови, уверен режиссер.

Он сообщил, что с Зеленским дружил много лет, однако теперь уже не может гордиться этой дружбой.

На следующий день, 2 ноября, Зеленский ответил.

«Не надо брать на себя роль носителя чужих фейков… Тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще… Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду», — написал Зеленский.

Также он задал вопросы Андреасяну: «где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети. Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего?»

Украинские эксперты и лидеры общественных мнений прокомментировали эмоциональную перепалку президента с кинорежиссёром.

Бывший народный депутат Борислав Береза прокомментировал пост Зеленского:

«Что я только что прочитал? Это точно президент писал? Как это забыть???»

Всегда сдержанный в оценках украинский политолог Руслан Бортник тоже не выдержал:

«Зачем вы Сарика поставили на одну ступень с украинским Президентом? Очумели совсем?»

Политик Виктория Войцицкая не поверила своим глазам:

«Страницу Президента Украины хакнули? Что это вообще такое?»

После того, как первый шок в украинском сегменте интернета схлынул, эксперты стали анализировать, что же такого наговорил Владимир Зеленским и как с этим жить дальше.

Бывший министр социальной политики Павел Розенко расставил приоритеты и написал о вызовах, которые стоят перед Украиной:

«ИТАК….Сегодня в Украине:

— Зафиксирован очередной рекорд по заболеваниям и смертям от Covid-19;

— цена на газ и коммунальные услуги будет самой высокой за всю историю страны (при сокращении субсидий)

— самое высокое за последние годы падение экономики страны;

— самый высокий уровень безработицы за последние 15 лет

— резкий рост задолженности по зарплатам для людей…

РЕАКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА — НОЛЬ! Зеленского интересует, что написал ему в Инстаграм Сарик… Вот на это надо немедленно отреагировать… Прямым делом жизни и смерти…

Результаты местных выборов ничему не научили???? «Слуга» ты наш».

Экономист и народный депутат Ярослав Железняк тоже отметил неоднозначность ситуации:

«Очень важная черта любого политика, это вовремя переключить дискуссию на удобную тебе тему….Теперь вся страна вместо «Кто такая Эрика?» пытается судорожно загуглить «Кто такой этот Сарик?» Гроссмейстеры политики, не меньше»

