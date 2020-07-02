Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, обвинив руководство страны в политическом давлении

На официальном сайте НБУ правление банка обратилось к президенту с призывом «эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать ему возможность выполнять свои функции, возложенные на центральный банк Конституцией». В свете этой новости в соцсетях эксперты размышляли о финансовом кризисе, девальвации гривны и политических последствиях отставки главы Нацбанка. Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

Журналист Денис Гороховский долго не рассуждал о хитросплетениях вокруг Нацбанка, а предложил проанализировать, кто и как реагирует на новость и разгоняет в информационном пространстве алармистские настроения: «Вот глава НБУ заявил, что уходит в отставку из-за систематического политического давления. Но вполне вероятно, что вы не знаете, кто сейчас глава НБУ и, соответственно, не знаете, как относиться к этому факту. Открываете тематический пост Нацбанка, читаете в комментах рыдающих порохоботов, соросят и им подобных, которые заверяют, что без Смолия экономика умрет, а доллар снова будет по 100. Теперь вы уже знаете, как относиться к данной персоне».

Реакция экспертов, действительно, разделилась. Финансист Сергей Фурса считает, что уход Смолия будет иметь катастрофические последствия для экономики страны: «Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку. В итоге последний институт в государстве, который работал, пал под ударом популизма и некомпетентности. Последний взрослый ушел из дома, где куча инфантильных подростков, алкоголя и спичек. При этом отставка главы НБУ была вызвана политическим давлением, о чем в своем беспрецедентном заявлении говорит он сам. Политическом давлении на независимый Национальный Банк, независимость которого была основным условием сотрудничества с МВФ. Независимость которого скрепил своей подписью президент Украины, подписавший меморандум. О важности независимости которого говорилось в каждом абзаце пресс-релиза МВФ, после того, как Фонд спас Украину от дефолта. И после этого сам президент начинает давить на Национальный банк. Эврика.

Добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день после того, как Украина получила транш от Мирового Банка. Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира? Курс валют на Украине — кладбищенская стабильность до осени © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе — паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти.

В среднесрочной перспективе — контроль над НБУ переходит на противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой — это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так. Так что в долгосрочной перспективе — экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом».

Бывший соратник скандально известной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой — Владислав Рашкован тоже написал об обесценивании национальной валюты и последствиях для экономики страны: «Товарищи депутаты, каких вам… еще реформ не хватает?

1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько — 200-300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну — деньги в экономику попадают не только через кэш — у денег есть много каналов. Один из них — кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.

2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так «служат народу»?

3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) «экспортеры» — во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?

4. Хотите ухода «ненавистного» иностранного капитала из страны и, как результат, снижения золото-валютных резервов?

5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть — так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?

6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе? Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

7. Роста кредитования хочется? А что, если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах госбанков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 год госбанки выдали украинских олигархам 10 млрд долл. кредитов — 100% не возврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.

8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину как на изгоя во время мирового кризиса?»

Эксперт Александр Харебин считает, что президент аккумулировал полную власть в своих руках: «Отставка Смолия. Кратко. Политика НБУ по таргетированию инфляции и искусственное сдерживание курса гривны не только обрушило показатели бюджета-2019 и частично — 2020, но и стала одной из причин уничтожения даже призрачных шансов на экономический рост в Украине. Гривна была необоснованно дорогой. Касательно «независимости» НБУ: все всё слышали на пленках Байдена/Порошенко. Отказ Валерии Гонтаревой появляться в Украине, а также юридически-бездарная национализация Приватбанка, для прикрытия которой потребовался целый Закон, красноречиво говорит о компетенциях и менеджменте НБУ и его зависимости как от внешних, так и внутренних факторов. Может ли быть хуже? Может. Будет ли хуже? Зависит от ожиданий, знаний и компетенций как ожидающих, так и тех, кто всё это столкнул. И, естественно, от фамилии нового Главы Нацбанка. То, что эра «стабильности» практически завершена — факт. Перчатка всевластия практически собрана. «Закон о медиа» должен завершить формирование монополии на власть. Президентскую власть. Но вот инструкция по ее использованию ещё не написана. Как и не доказана способность эту власть удержать».

Журналист Виталий Сыч увязал события последних дней в одно общее государственное харакири: «Это безумие. Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Монетарная политика была одной из немногих зон стабильности и компетентности. Независимость НБУ была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, ВБ, G7. Причем давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет. Кто советует эти глупости? Новый закон про медиа предлагает дать госрегулятору полномочия штрафовать и закрывать сайты и журналы по решению лояльных — других нет — судов. Бывшему президенту шьют срок то ли за формальности при назначении чиновника, то ли за незаконный ввоз картин. Юрий Бутусов сообщает, что глава Антимонопольного комитета Терентьев уволен президентом за штраф, наложенный на компанию по дистрибуции сигарет. МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru

Это информпоток последних дней. Впечатляющая динамика. Мы хотим доказать, что можем и имеем право на самое быстрое государственное харакири? Мне кажется, это не обязательно».

Главред издания «Страна» Игорь Гужва не видит ничего катастрофического в отставке главы Нацбанка, даже наоборот: «У кого-то прочитал смешной аргумент в защиту Смолия и политики НБУ. Мол, его пытаются со всех сторон к греху склонить — чтоб деньги начал печатать. А он не ведется. Говорит, хочет, чтоб все было чинно-благородно, как в лучших домах Европы. Чтоб кредиты в экономику давали банки — под залог, под четкие бизнес-планы. Но украинский бизнес настолько туп, что и залог не может найти, и даже бизнес-план нормальный написать. Ему только дай дорваться до печатного станка, хлебом не корми.

На самом деле все, конечно, совсем не так.

Украина является одной из немногих стран мира, где не работает банковское кредитование.

И не потому, что залогов нет. А главным образом из-за гигантских ставок по кредитам, которые делают их недоступными и для бизнеса, и для населения (единственное, что есть живое — это краткосрочные потребительские кредиты не сравнительно небольшие суммы).

И в этом прямая ответственность НБУ. Который не использует механизм рефинансирования банков ресурса для кредитования экономики. Сейчас Нацбанк в основном выдает рефинансирование под покупку гособлигаций, поддерживая за счет этого пирамиду ОВГЗ (для того и учетную ставку снизили, чтоб дешевле схема обходилась).

А все попытки вразумить НБУ поменять политику и начать давать деньги на развитие экономики тут же наталкиваются на обвинения в «политическом давлении» и «покушении на независимость Нацбанка».

И это системная проблема: МВФ и прочие структуры, которые реально управляют «независимым» Нацбанком не заинтересованы в том, чтоб украинское правительство проводило суверенную политику стимулирования экономики через эмиссию гривны (как это делают западные страны). Они заинтересованы, чтоб источник ресурса для Украины был один — кредиты и помощь стран Запада и международных финансовых организаций.

И потому увольнение Смолия и всей нынешней команды — это хорошая новость. Главное, чтобы на его место теперь не пришел кто-нибудь точно такой же. Вроде Яценюка. Который просто перенаправит деньги от воровских схем в другие карманы, а по сути все будет решать тот же зарубежный «центр управления независимым Нацбанком», что и сейчас».

А вот его коллега — журналист Наталья Влащенко видит простой рецепт выхода из кризиса: заканчивать с революциями и начинать работать: «Судя по тому, как все нервно хотят кинуться к депозитам, все-таки в памперсы наложили. Боятся, что дедушка Сорос накажет за уход Смолия.

Ну, чистые цыгане…

Надо просто закончить петь революционные песни и начать работать.

Вот такой рецепт, и другого не будет.

И дайте, наконец, ПАП передохнуть в камере, а Валентинович пока пусть расскажет, почему не остановили террористов в Крыму».