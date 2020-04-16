Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Олесь Бузина был великим патриотом Украины, одним из самых достойных и талантливых ее сыновей

Памяти Олеся Бузины. 5 лет прошло с момента убийства видного писателя, журналиста, общественного деятеля Украины О. Бузины.

Олесь был принципиальным, честным и правдивым журналистом, ярким и самобытным писателем, но творчество его пришлось как раз на то время, когда в цене у власти были совсем другие человеческие качества: приспособленчество, продажность, безнравственность и беспринципность. И совершенно естественно, что такой цельный и бескомпромиссный человек как Бузина, стал врагом у алчных чинуш, признающих исключительно товарно-денежные отношения и дорвавшихся до власти на крови своих сограждан.

Его убили те, для кого человеческая жизнь ничего не стоит. Так же, как ничего не стоит для них культура Украины и ее история. Сейчас эти нелюди делают все, чтобы память о писателе и публицисте исчезла навсегда, а если что-то и осталось, то только лживая информация о Бузине, как украинофобе, не достойном воспоминаний. Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В отличие от этих мелких людишек — человеческой «пены» и временщиков, которыми богата история любой страны в смутные времена, Олесь Бузина был великим патриотом Украины, одним из самых достойных и талантливых ее сыновей. Он был человеком, искренне любившим свою Родину, и без колебаний пожертвовавшим своей жизнью за ее будущее.

К громадному моему сожалению, я не был с Олесем знаком лично, но где-то лет десять назад, просматривая обзоры киевских газет, чисто случайно наткнулся на его статьи, посвященные историческим событиям в Украине, судьбам великих деятелей нашей страны, и сразу же поразился уникальному таланту этого человека. Он обладал способностью описывать исторические события настолько живо, ярко и увлекательно, как будто сам был их непосредственным участником. Руслан Коцаба: Олеся Бузину убили, чтобы всех запугать, и этой цели достигли © Facebook, Руслан Коцаба

Он рассказывал о знаменитых фигурах прошлого так, словно жил с ними в одно время и был их приятелем. Это очень редкое качество литератора — возвращать читателя в ту эпоху, о которой идет речь.

Этого одаренного публициста и писателя, безусловно, ожидало большое будущее — его книги издавались большими тиражами, он был востребован телевидением, его приглашали в различные проекты, его мнение считали авторитетным. Но в том страшном государстве, в которое превратилась Украина после госпереворота, Олесь Бузина был обречен. Тысячи людей читали его книги и восхищались его идеями, но так же, как когда-то в фашистской Германии, боялись публично сказать хотя бы слово в его защиту. И надо отдать должное мужеству этого человека, он продолжал борьбу — один против беснующейся стаи. Он знал, что это опасно, знал, что рискует, вызывая огонь на себя, и несмотря ни на что, продолжал четко и прямо излагать свои мысли и отстаивать убеждения. Для одних его слова были откровением и «спасательным кругом», другие воспринимали их, как крамолу и провокацию, третьи — как угрозу собственному благополучию.

Уверен, придет время, и это резонансное убийство обязательно будет расследовано, и не только убийцы, сейчас откровенно бравирующие своей безнаказанностью, но и заказчики будут найдены и понесут заслуженное наказание.

А Олесь Бузина навсегда останется в памяти народа Украины, как патриот, отдавший свою жизнь за освобождение своей родины от нацизма.

Покойся с миром, настоящий патриот Украины!