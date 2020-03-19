Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление адвокатов бывшего генпрокурора Юрия Луценко о том, что его слова о $40 млрд, якобы «украденных Януковичем», были метафорой и оценочным суждением

Вранье века.

Адвокаты алкаша Луценко заявили, что объявленная экс-генпрокурором с трибуны ООН сумма в $40 млрд, якобы «украденных Януковичем», была метафорой и оценочным суждением. Янукович не смог защитить свою честь и достоинство от Луценко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Недоучка и алкоголик Луценко теперь отказывается от своих слов и уверяет, что представленная им информация в ООН носила общий характер.

Представители Ю. Луценко в суде сообщили, что его заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 мая 2018 г. не касалось лично четвертого Президента Украины Виктора Януковича.

То есть Генпрокурор фактически соврал на весь мир с трибуны ООН, введя в заблуждение не только украинцев, но и мировое сообщество.

За такие слова Луценко обязан понести самое строгое наказание!