Вранье века.
Адвокаты алкаша Луценко заявили, что объявленная экс-генпрокурором с трибуны ООН сумма в $40 млрд, якобы «украденных Януковичем», была метафорой и оценочным суждением.
Недоучка и алкоголик Луценко теперь отказывается от своих слов и уверяет, что представленная им информация в ООН носила общий характер.
Представители Ю. Луценко в суде сообщили, что его заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 мая 2018 г. не касалось лично четвертого Президента Украины Виктора Януковича.
То есть Генпрокурор фактически соврал на весь мир с трибуны ООН, введя в заблуждение не только украинцев, но и мировое сообщество.
За такие слова Луценко обязан понести самое строгое наказание!