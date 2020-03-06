Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что перенос или отмена многочисленных экономических форумов, единственная цель которых – отчитаться перед федеральным центром, можно счесть за благо эпидемии коронавируса

Полезные эффекты коронавируса.

Из-за угрозы эпидемии стали отменять традиционные экономические форумы. Так жертвой китайской бактерии пали самые модные и тусовочные форумы России. Питерский (ПМЭФ) отменили, а Красноярский перенесли на неопределенное время.

Эпидемия — это ужасно. Но в этом конкретном случае можно сказать спасибо коронавирусу. По большому счету большие и малые форумы превратились в самоцель. Возникла прослойка чиновников и мелко-средних коммерсантов, которые создали кормовую базу «на форумах».

Практически в каждом субъекте федерации появился свой экономический форум, который призван продемонстрировать федеральному центру успехи развития. На что федеральный центр посылает знак, что сигнал принят. Обычно этот знак выражается в виде командированного из Москвы начальника или «человека из телевизора», который и выступает главным действующим лицом на пару с губернатором.

Так, за 20 лет в России возникла индустрия форумов.

Дефицит экономической дискуссии, либеральное доктринерство и казус исполнителя сделали проведения форума его самоцелью. Формальный принцип снова победил и показателем эффективности форумов стало постоянное расширение масштабов мероприятия.

До 2014 года может и имело смысл копировать иностранную практику и плодить свои «давосы». После того как рухнули иллюзии о глобальных либеральных свободах и рыночной конкуренции содержательный смысл экономических форумов исчез.

Необходимо либо возвращать в публичную повестку дискуссию об экономических моделях развития, либо сворачивать индустрию форумов.

Аналогичная ситуация у нас с «евразийской» и «союзной» интеграцией. Содержательной и критической дискуссии нет, зато форумы растут как грибы. Так как форма подавила содержание, то образовалась прослойка профессиональных «ездунов» на форумы — людей, которые приписаны к бюджетным организациям и чей смысл деятельности заключается в переезде с одного мероприятия на другое. Похоже, очень скоро появятся профессиональные «арктические ездуны» потому как государство активно инвестирует в развитие Заполярья.

Если бы коронавирус не пришел из Китая, то его стоило импортозаместить. В сфере общественной коммуникации уж точно. Также, кроме отмены самих форумов стоило бы отправить в карантин их топ-менеджеров. Чтобы было время подумать над содержанием. Мы ведь знаем, что форумы возобновят свою работу. Потому что индустрия производства отчетных мероприятий должна работать, как и любая другая индустрия.