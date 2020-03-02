Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что уход США из Афганистана – знак для украинских элит. Вся политическая практика американцев показывает, что единственное место, где США укоренились навсегда – это их территория, во всех иных частях света они находятся временно

Украина то Афганистан.

Всю минувшую неделю коллеги с Украины обсуждают отставку правительства и союз Зеленского с Ахметовым. А вот коллег в России интересуют Сирия и Афганистан.

Будет ли отставка правительства на Украине — не ясно. Вероятно, будет — текущее правительство поражено интеллектуальной и деятельностной импотенцией. Да и возвращение во власть «донецких» было неизбежностью: ротация «донецких» и «днепропетровских» — это инь и ян украинской политики. Врагами каждого из кланов является их амбиции, умноженные на алчность и невежество, а также время, которое позволяет этой жадности проявить себя. Союзниками и одновременно заложниками выступают люди, которые позволяют каждому из кланов вернуться во власть.

В тактическом плане трансформация правительства интересна. В стратегическом не представляет интереса вовсе. Дело в том, что кого бы сейчас не поставили во главе украинского правительства, ничего уже изменить не выйдет.

И в этом плане Украина похожа на Афганистан.

Уход США из Афганистана ничего не изменит — страна от этого не перестанет быть failed state, а талибы не изменятся, а страшилки о талибах в постсоветских республиках Средней Азии так и останутся страшилками.

Талибы — это бывшие выпускники медресе, которые не получили светского образования из-за того, что возможности его получить не было: нет государства — нет системы образования. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому в головах у них был, есть и будет Коран с законами шариата. А на шариате в XXI веке государства не построишь. Исключение — наличие бесконечных запасов нефти и газа, чего в Афганистане нет. Поэтому и без талибов, и с талибами в Афганистане будет лишь архаика.

На Украине есть свои талибы — соросята. Соросята — это выпускники американских «медресе», где учат «Экономикс» Макконнелл и Брю, а в качестве символа веры приверженность демократии, которая не мешает воровать. Всё просто: нет суверенитета, не проведена национализация элит — нет и элит. Страной некому управлять.

«Соросята», к счастью, не кутают женщин в покрывала, не запрещают музыку и игры с воздушными змеями, но в головах у них та же экономическая архаика, на которой можно выстроить лишь первоклассную колонию, но не государство. И на Украине нет ни нефти, ни газа в таких объёмах, которые позволили бы решить накопившиеся проблемы.

То есть что Украина, что Афганистан упустили свои шансы стать государствами. Афганистан никто и не спрашивал — его таким сделали империалистические державы в ходе «Большой игры» в Средней Азии. Украинские элиты сами сделали свой выбор, когда увлеклись междоусобицей, в ходе которой уничтожили государство. Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане © пресс-служба президента Украины

Теперь для того чтобы навести порядок и Афганистан, и Украину нужно разделить. Отделить пуштунов от хазарейцев, таджиков от узбеков, переселить их поближе к границам их национальных государств и передвинуть границы. А для этого нужно вести переговоры с соседними странами: договариваться с местными элитами, обещать им, присоединять территории, а затем наводить на них порядок.

То же придётся делать и с Украиной: иначе она будет вечно в статусе failed state и ни одна сила внутри страны не сможет вывести страну из этого состояния. Просто для этого нет ресурсов: ни финансовых, ни интеллектуальных, ни даже воли.

И то, что США уходят из Афганистана — знак для украинских элит. Единственное место, где США укоренились навсегда — это их территория, во всех иных частях света они находятся временно.

А ещё это знак для России: нужно самим учиться инкорпорировать инородные элиты на равных, учить этому союзников и проводить суверенизацию национального капитала — делать его менее зависимым от внешних рынков и технологий, снижать его страх перед санкциями и тогда капитал сам будет бороться за «серые» рынки непризнанных республик.