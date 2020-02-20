Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook указывает, что столь позорная ситуация с эвакуацией соотечественников из Китая, демонстрирует полный провал коммуникаций власти, так хвалившейся своими прогрессивными подходами к пиару

Полный провал коммуникаций власти, хвалившейся своими коммуникационными способностями. Прибыли эвакуированные из Китая здоровые, нуждающиеся в карантине, люди. Видео о диких украинцах, майданируюших в ситуации, в которой цивилизованные общества помогают попавшим в беду согражданам, уже по всему миру.

А провал это для власти еще и потому, что в попытке выстроить диалог с Римом, Афинами или Константинополем карго-культ обычно не помогает скрыть кочевую варварскую сущность. Думаю, сторонники революции достоинства догадываются, о чем речь