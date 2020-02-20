Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что ситуация вокруг эвакуации из КНР и помещения на карантин украинских граждан демонстрирует степень расчеловечивания общества и деградацию государственных структур

Об эвакуации граждан Украины из КНР.

Весь ад, который устроили на Украине вокруг эвакуации из КНР и помещения в карантин своих же граждан, свидетельствует ровно двух вещах.

Во-первых, расчеловечивание не может носить точечный и управляемый характер. Нельзя назвать крымчан предателями, а дончан выродками и затем остановиться в процессе сепарации и клеймления неугодных. Всегда будут появляться новые кандидаты в унтерменши. Гражданам Украины, которые были в Китае, просто не повезло. Зато теперь они могут почувствовать себя немного гражданами ЛДНР. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Во-вторых, государства на Украине просто нет — оно разложилось. Поэтому недоверие к тому, что называет себя государством — клептократии — является тотальным. Чтобы не говорили власти, население уже не поверит — разучилось слушать и слышать, а также привыкло к тому, что ему все и всегда врут. Восстановить это доверие уже невозможно, поэтому на Украине, увы, появится новый вид постсоветского человека, который ничему не верит, даже простым истинам и аксиомам.

Действия украинской бюрократии выглядят предельно немощными: запоздалая эвакуация, шараханья из области в область, неспособность решить элементарные вопросы, отсутствие материальной базы и политическое безволие. Особенно немощными они выглядят на фоне того, что делает российское чиновничество: россиян эвакуировали и отправили в карантин, сбежавших в Питере вернули в карантин через суд, главврача уволили, границы перекрыли, въезд закрыли.

В общем, есть что и с чем сравнить. Главное, пожалуй, то, что чиновники усвоили простую истину: если правила безопасности пишутся кровью, то правила эпидемиологии пишутся трупами.