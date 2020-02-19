Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook заметил, что реакция местных жителей в Тернопольской области и некоторых других регионах Западной Украины на возможное размещение эвакуированных из Китая сограждан является весьма показательной

В Тернополе отказались принять самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Больше того, неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан — а это 98 человек, настоящая "Поднебесная сотня".

Собственно, в этой новости заключается вся подлинная цена лицемерному патриотизму поехавшего на националистической почве общества. Вообще вся. Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Паника вокруг эпидемии никого не оправдывает. Напротив, поведение в атмосфере давления и массовой истерии является самым показательным тестом на человечность. Я как-то писал в статье — в 1986 году, после аварии на ЧАЭС, моя бабушка пошла на вокзал за билетами, которые сразу же раскупили. Там она случайно познакомилась с незнакомой женщиной, которая сама предложила приютить у себя в Новом Буге всю нашу семью — кроме отца, который работал в Припяти. Совершенно бесплатно.

Увы, эти коллективистские социальные связи разрушены за тридцать лет рыночной реставрации, а слово "солидарность" подозрительно попахивает официально запрещенным "совком". Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов чужими. Сначала это были жители Донбасса и "вата", теперь — эвакуированные из Китая, а завтра — любой из вас.