В Тернополе отказались принять самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Больше того, неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан — а это 98 человек, настоящая "Поднебесная сотня".

Собственно, в этой новости заключается вся подлинная цена лицемерному патриотизму поехавшего на националистической почве общества. Вообще вся.

Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
© REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Паника вокруг эпидемии никого не оправдывает. Напротив, поведение в атмосфере давления и массовой истерии является самым показательным тестом на человечность. Я как-то писал в статье — в 1986 году, после аварии на ЧАЭС, моя бабушка пошла на вокзал за билетами, которые сразу же раскупили. Там она случайно познакомилась с незнакомой женщиной, которая сама предложила приютить у себя в Новом Буге всю нашу семью — кроме отца, который работал в Припяти. Совершенно бесплатно.

Увы, эти коллективистские социальные связи разрушены за тридцать лет рыночной реставрации, а слово "солидарность" подозрительно попахивает официально запрещенным "совком". Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов чужими. Сначала это были жители Донбасса и "вата", теперь — эвакуированные из Китая, а завтра — любой из вас.