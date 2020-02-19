Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что украинское общество и представители новой власти начинают воспринимать войну в Донбассе как серьезную проблему только тогда, когда происходит очередное обострение

Обострение.

Словил сегодня себя на этом странном чувстве, как будто обострение на Донбассе, про которое вдруг возопили все СМИ, подействовало на меня как-то отрезвляюще. Все так всполошились, будто и в самом деле вспомнили, что на Украине идет война.

Ведь это не только политики-подлецы, делающие карьеру на войне, но и сами народные массы, рассевшиеся сегодня по столичным кафешкам, тренирующиеся в спортзалах и ездящие на работу в Польшу и Россию, ведут себя так, будто та война, которая разрушила уже миллионы жизней, которая убила тысячи людей, будто война эта давно стала элементом этнографической декорации Украины. Мол, все у нас есть: и олигархи, и гастарбайтеры, и рестораны, и проститутки, и политический дискурс, и даже война для тех, кто интересуется. «Задушить любую попытку начать выход из ситуации войны»: соцсети Украины про обстрелы на Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Упав в болотистую яму, про которую сегодня говорит Министерство экономики Украины, утверждая, что из нее нам без посторонней помощи не выбраться и за пятьдесят лет, мы привыкли к грязи и хорошо в ней обустроились.

Даже жижа болотная нам уже не смердит и Киев загаженный милей Барселоны.

Политики-подлецы и подернутые жирком мещане, жуя котлеты по-киевски, рассуждают о том, что они не будут выполнять Минских соглашений, которые они сами же и подписали, что армия наша крепка и такни наши быстры, и пускай эти «мрази» сепары принимают наши новые условия, которые сегодня мы еще готовы им предложить, а то еще немного, и наша армия станет еще сильнее и мы тогда вообще хрен чего им предложим, мы тогда вообще по Брюсселю врежем, будут знать, как в нашего Бандеру тыкать!

И тут бабах! Обострение! Оказывается все-таки война. Оказывается одной болтовни и важной позы недостаточно, чтобы её прекратить. А что делать? Не знаем!

И забегали все, и зашевелились, и мещане обалдели немного. Они-то уже думали, что «мрази» им сдались, а тут вона что!

Да Суркова еще с должности сняли. И надо же было так случиться, чтобы один подлец комментатор, запустил утку о том, что обострение — это результат новой политики России на Донбассе. А! Каков подлец!

Ох как я сегодня увидел в лице одного пухлого народного избранника волнение: а что если и в самом деле «мрази» эти, решили в наступление пойти на нашу самую мощную армию на Континенте?! Что тогда? Ведь жизнь только налаживаться стала. Народным депутатом стал, подкомитет возглавил, деньги пошли, уважение, почести…

Обострение — это, похоже, единственная на сегодня таблетка для памяти.