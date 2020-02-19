Обострение.
Словил сегодня себя на этом странном чувстве, как будто обострение на Донбассе, про которое вдруг возопили все СМИ, подействовало на меня как-то отрезвляюще. Все так всполошились, будто и в самом деле вспомнили, что на Украине идет война.
Ведь это не только политики-подлецы, делающие карьеру на войне, но и сами народные массы, рассевшиеся сегодня по столичным кафешкам, тренирующиеся в спортзалах и ездящие на работу в Польшу и Россию, ведут себя так, будто та война, которая разрушила уже миллионы жизней, которая убила тысячи людей, будто война эта давно стала элементом этнографической декорации Украины. Мол, все у нас есть: и олигархи, и гастарбайтеры, и рестораны, и проститутки, и политический дискурс, и даже война для тех, кто интересуется.
Упав в болотистую яму, про которую сегодня говорит Министерство экономики Украины, утверждая, что из нее нам без посторонней помощи не выбраться и за пятьдесят лет, мы привыкли к грязи и хорошо в ней обустроились.
Даже жижа болотная нам уже не смердит и Киев загаженный милей Барселоны.
Политики-подлецы и подернутые жирком мещане, жуя котлеты по-киевски, рассуждают о том, что они не будут выполнять Минских соглашений, которые они сами же и подписали, что армия наша крепка и такни наши быстры, и пускай эти «мрази» сепары принимают наши новые условия, которые сегодня мы еще готовы им предложить, а то еще немного, и наша армия станет еще сильнее и мы тогда вообще хрен чего им предложим, мы тогда вообще по Брюсселю врежем, будут знать, как в нашего Бандеру тыкать!
И тут бабах! Обострение! Оказывается все-таки война. Оказывается одной болтовни и важной позы недостаточно, чтобы её прекратить. А что делать? Не знаем!
И забегали все, и зашевелились, и мещане обалдели немного. Они-то уже думали, что «мрази» им сдались, а тут вона что!
Да Суркова еще с должности сняли. И надо же было так случиться, чтобы один подлец комментатор, запустил утку о том, что обострение — это результат новой политики России на Донбассе. А! Каков подлец!
Ох как я сегодня увидел в лице одного пухлого народного избранника волнение: а что если и в самом деле «мрази» эти, решили в наступление пойти на нашу самую мощную армию на Континенте?! Что тогда? Ведь жизнь только налаживаться стала. Народным депутатом стал, подкомитет возглавил, деньги пошли, уважение, почести…
Обострение — это, похоже, единственная на сегодня таблетка для памяти.