Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что обстрелы в Донбассе начались как раз накануне заседания Совбеза ООН, на котором планируется обсудить вопросы реализации Минских договоренностей

В Донбассе — самое серьёзное обострение с начала года. Даже не отстрелы, как раньше, а бои с участием «диверсионных групп». Уже есть погибшие с обеих сторон. Украина и ЛНР договорились о режиме тишины, чтобы забрать погибших – Хомчак © Скриншот ICTV

Зеленский собирает Совет национальный безопасности и обороны. Бои идут в том числе в том самом Золотом, где в прошлом году (с таким трудом) войска были разведены. И как раз сегодня в Нью-Йорке должен собраться Совбез ООН и обсудить ситуацию в Донбассе.

Кому-то понадобилось обострение именно сейчас. Осталось выяснить — кому, по какую сторону фронта.