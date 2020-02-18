В Донбассе — самое серьёзное обострение с начала года. Даже не отстрелы, как раньше, а бои с участием «диверсионных групп». Уже есть погибшие с обеих сторон.
Зеленский собирает Совет национальный безопасности и обороны. Бои идут в том числе в том самом Золотом, где в прошлом году (с таким трудом) войска были разведены. И как раз сегодня в Нью-Йорке должен собраться Совбез ООН и обсудить ситуацию в Донбассе.
Кому-то понадобилось обострение именно сейчас. Осталось выяснить — кому, по какую сторону фронта.