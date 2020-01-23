«Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты работы по оценке численности населения Украины.
Население Украины на 1 декабря 2019 года составило 37,29 млн человек. Распределение население по полу: 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин».
Напомню — тридцать лет назад, в 1989 году, в стране проживало 51,7067 млн жителей.
То, что произошло в Украине за последние тридцать лет, является полномасштабным социальным геноцидом, который не знает аналогов в современной европейской истории.
Причем это массовое уничтожение украинцев совершалось под бесконечные мантры о советском Голодоморе.