Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook прокомментировал результаты проведенной Кабмином оценки численности населения страны

«Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты работы по оценке численности населения Украины. Минус 11 млн: министр назвал численность населения Украины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Население Украины на 1 декабря 2019 года составило 37,29 млн человек. Распределение население по полу: 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин».

Напомню — тридцать лет назад, в 1989 году, в стране проживало 51,7067 млн жителей.

То, что произошло в Украине за последние тридцать лет, является полномасштабным социальным геноцидом, который не знает аналогов в современной европейской истории.

Причем это массовое уничтожение украинцев совершалось под бесконечные мантры о советском Голодоморе.