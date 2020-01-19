Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко 18 января призвал президента Владимира Зеленского позволить школьникам страны получать воспитание и образование на родном языке

Языковая политика: Балканы дают урок Украине © nation-news.ru Порошенко. Сегодня уже его «слуги» приняли закон о запрете среднего образования на русском языке. В унисон с Порошенко, Парубием, Вятровичем, Вакарчуком, и даже Фединой, надо заметить.

Для манипуляторов отмечу, что обучаться и изучать — категории разные. Изучать государственный язык обязаны все дети, обучающиеся в Украине. Но обучаться они имеют право на том языке, на котором им удобно — на родном. И обязанность государства — обеспечить такое право детям. Отсутствие возможности получать воспитание и образование на родном языке — это культурный геноцид.

Миллионы русскоязычных платят такие же налоги в Украине, как и украиноязычные. Школы содержатся на общие налоги. Но слуги лишают миллионы детей, для которых русский язык родной, права получать образование на родном и понятном с детства языке. Причем дискриминационно и унизительно ранжировав русский язык законом ниже даже, чем официальные языки ЕС.

С 1 сентября этого года в Украине миллионы детей будут лишены права обучаться на родном русском языке.

Судьба закона сейчас в руках президента. Поэтому я обращаюсь лично к Вам, Володимир Зеленський. Закон об образовании фактически вводит сегрегацию детей: на украиноязычных, на детей крымских татар, на детей, для которых родной — один из официальных языков ЕС, и самую «низкую касту» — миллионы русскоязычных детей.

Примените право вето к закону в части языков обучения. Вспомните, что Вы обещали год назад, проведите аудит языковой политики. Не становитесь в один ряд с Порошенко, Парубием и Вятровичем, голосовавших за эту сегрегацию.

Впервые я прошу репост. Давайте донесём до президента, что пора прекращать в нашей стране гуманитарную дискриминацию и пора уже строить дом, где все равны в своих правах.