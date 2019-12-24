Киевский журналист Игорь Лесев убежден, что наблюдательные советы госкомпаний являются самой настоящей колониальной администрацией на Украине, через которые происходит выкачка всех ресурсов страны

О набсоветах

Если кому-то интересна история колониальной Индии и он задается вопросом, а как такой гигантский колосс попал под внешнее управление англичан, то он может наглядно политику неоколониализма изучить на Украине.

Вот смотрите. Как британцы зашли в Индию? Через Ост-Индскую компанию. Формально, коммерческая контора с уставным капиталом, акционерами и советом директоров. Но в дальнейшем у пацанвы появился свой флот, и не только торговый. Появились свои военизированные формирования (ЧВК). И самое главное — ребята стали входить в местные колониальные администрации, по сути, став правительственной организацией.

В Украине произошло все то же самое. Один в один, только со сменой терминологии. Ост-Индская компания трансформировалась в ТНК с центром в Штатах, где доминирующие позиции имеют Демпартия с примкнувшими инвестфондами (в наших краях их собирательно называют соровскими). «Нищета» слуг народа. Почему украинские министры и депутаты жалуются на свою зарплату © фотобанк

Эти же ТНК сформировали в Украине колониальную администрацию из формально местных аборигенов с сильной привязкой к западному ареалу проживания. Вот навскидку. Коболев забаррикадировал свою маму в Штатах. Витренко держит семью в Лихтенштейне. Смилянский из «Укрпочты» резидент США. Такой же паспорт у главы СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубилет... и куча-куча других проходили грантовские длительные стажировки на Западе, харчуюясь за счет ТНК и получая у них зарплату.

Но это видимая сторона колонизации. Ведь если человек учился/работал/харчевался за границей, его еще нельзя обвинить в нелояльности к стране. К тому же, критерии этой лояльности у каждого свои. Вот возьмем бородатое чучело из УЗ Кравцова. Разве он не лоялен к Украине с зп в лям гривасиков в месяц? Вы представляете себе эту зарплату? Человек месяц ничего не делает. Он вообще не железнодорожник. Конечно же, эти люди по-своему очень любят Украину. Приблизительно как педофилы детей.

Но какая основная цель ТНК в Украине? Зарабатывать здесь бабло. А с учетом того, что мы говорим о колонии с неравноправными отношениями, то выкачивать отсюда бабло. И пацанва сейчас тр…т всю страну через набсоветы. Вот именно они — набсоветы — являются самой настоящей колониальной администрацией в Украине.

Возьмите любой набсовет госкомпании, и вы там почти не увидите украинцев. Да и те, что имеют украинский паспорт, используют его как ширму. Те же самые грантовские присоски, у которых родина начинается в совете директоров компании. И там же эта родина заканчивается.

Через набсоветы происходит выкачка всех ресурсов из Украины. Набсоветы также являются такими себе смотрящими за определенными секторами экономики. В бюджете нет денег, но транзит российского газа будет. Главное в экономике Украины с 13 по 19 декабря © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

Но обратите внимание на еще одну эволюционную особенность нашей колонизации. Столько-то лет назад грантовские инвестфонды держали на подсосе нашу транснациональную недоросль. Все эти шабунины, лещенки, найемы сидели на обильной зп-подкормке, которая для ТНК особенно не была обременительной. Все эти «Видродження», BRDO, «Драгон капитал» и прочая хренота растила новый вид гомосапиенсов, где лояльность к корпорации выше, чем к своему народу или своей стране. Согласитесь, не каждый же с улицы может психологически настроиться работать капо в своей стране.

А теперь колония созрела и начался сезон надоев. Самый бедный в Европе народ — украинский — взял на полное обеспечение иностранных членов набсоветов. А там космические зарплаты даже по американским меркам. По 500—700 тысяч гривасиков в месяц на рыло. Это в средней госкомпании. Там, где энергетика и ГТС — расценки гораздо выше.

Т.е., нам с вами построили бордель наоборот. Нас здесь тр…т, выводят капиталы, посадили на финансовую иглу вечных должников — чем больше зарабатываем, тем больше платим — так мы за это «удовольствие» еще и содержим всех многочисленных членов набсоветов.

Вот просто сравните. Пенсионер в стране получает в среднем 2 тысячи гривен. Не просто получает. Он еще как-то живет целый месяц на эти деньги. А какой-то инвест-др…р из Литвы, Канады или Штатов, который в Украине, возможно, ни разу не был, но состоит в Набсовете, скажем, УЗ, получает ежемесячно на карточку полляма гривасиков. 20 штук баксов ренты за счет миллионов недополучающих пенсионеров. Люди, которые всю жизнь строили те же самые железные дороги в Украине, получают хер. А респектабельный кусок денди из-за бугра, который на карте не покажет, где Чернигов (ну вот нахрена ему Чернигов?) за счет украинцев кучеряво живет.

И ведь проблема для страны в набсоветах даже не в их зарплатах. Это так, приложение горящего сарая к сгоревшей хате. Главная проблема в том, что все эти набсоветы работают не в интересах страны и общества, а в интересах ТНК. А там интерес один — максимальное извлечение прибыли.

Мы это видим, например, по пирамиде ОВГЗ. Это же полная жопа. Кабмин иностранным инвесторам дает облигации внешнего займа под 16% годовых в валюте, а в местных банках попробуйте найти валютный депозит хотя бы в 5%. На примере ОВГЗ видно, что украинцы для этого Кабмина — второй сорт.

Или деятельность «Нефтегаза». Он сознательно блокирует прямые закупки газа в России, которые дешевле, потому что менеджмент зарабатывает именно на перекупке того же ру-газа. А переплачивает в конечном счете рядовой украинский потребитель. Но ведь именно с этой переплаты и харчуются Коболев, Витренко и все остальные бенефициары украинской ГТС.

А потом пришел Ганди и всё чудесно разрулил. Но это было в Индии. А у нас тоже был свой Ганди. Вот этой весной. Но затем ему нарисовали шахматку со всеми профитами и няшками и Ганди превратился в Зеленского.