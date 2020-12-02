Опрос, проводившийся в ноябре центром «Социальный мониторинг», показал, что большинство украинцев выступают за прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, за предоставление ДНР и ЛНР автономии в составе Украины и против отказа от Минских соглашений

Цифры таковы: переговоры поддерживают 50,4%, против — 39%. За автономию 48,6%, с этим не согласны 38,8%. О том, что соблюдение соглашений в интересах Украины, заявили 48,2% опрошенных, против их выполнения высказались 27,1%. .

Казалось бы, цифры сенсационные. Однако, во-первых к любой украинской социологии надо относиться с большой осторожностью, поскольку у местных олигархов, которые ведут между собой непрекращающуюся борьбу, в собственности находятся не только СМИ, но и социологические организации, которые могут нарисовать любой, нужный владельцу на данный момент результат. Страна идет не туда: социологи замерили настроения украинцев © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Во-вторых, очень многое зависит от характера и детализированности вопросов: очень часто складывается ощущение, что опрашиваемые интерпретируют их в полном соответствии с тезисами официальной пропаганды. Поэтому социологические данные всегда нуждаются в верификации и сопоставлении их с итогами других опросов.

Только так можно хотя бы отчасти понять, как представляет себе войну в Донбассе украинское население.

Судя по цифрам, приведенным выше, большинство украинских граждан проявляет редкое миролюбие и готово поддержать самые фантастические меры по установлению мира: прямые переговоры с сепаратистами, за предоставление им автономии и за выполнение мирных договоренностей, от чего Киев в целом отказался.

Разберемся во всех указанных позициях. Прямые переговоры — это лишь технический инструмент: сели и пообщались. К примеру, легко ответить да, когда тебя спрашивают, нужно ли говорить с преступником о его ответственности за совершенное деяние, чтобы он осознал всю тяжесть своей вины. Это разумное и оправданное действие.

Нужна конкретика. Необходимо было дополнить заданный вопрос еще одним, не заданным: «Что именно должны обсуждать между собой конфликтующие стороны?» Тогда бы было понятно, что на самом деле думают люди о том, какими должны быть результаты диалога.

Если мы вслушаемся в пропагандистский дискурс по этой теме, то, согласно ему, жители ОРДЛО должны, наконец, образумиться, выгнать российских военных и вернуть территории своего проживания в состав Украины. На таких условиях можно договариваться хоть с чертом лысым, не то что с сепаратистами.

Что касается выполнения Минских соглашений, то пропаганда утверждает, будто бы Москва торпедирует процесс, а Киев как раз настроен, подправив что-то там, в чем рядовой украинец разбирается плохо, сделать все как надо и обеспечить таким образом устойчивый мир в Донбассе.

Значит, если вы за соглашения, то ведомые пропагандистскими трендами, адресуете претензии России: дескать, ей следует поумерить свою неуступчивость и прекратить ставить палки в колеса. Тогда Владимиру Зеленскому удастся установить долгожданный и обещанный им во время предвыборной кампании мир.

А вот согласие большинства с предоставлением ДНР и ЛНР автономии выглядит подлинной новостью после многих лет разговоров на официальном уровне ор необходимости сохранения за Украиной унитарного статуса.

Но опять-таки, есть сомнения в том, что опрошенные ясно представляли себе, какая автономия имеется в виду. В принципе это термин, значение которого может колебать в очень широких пределах. Поэтому без конкретных деталей, как вопрос, так и ответы на него смысла не имеют.

Шанс для страны: пророссийские силы лидируют в украинском соцопросе © platform.org.ua

Не думаю, что настроения как-то сильно изменились с тех пор. Просто тогда опрошенные ясно понимали, о какой степени свободы и самостоятельности сепаратистских регионов идет речь.

В целом оснований для оптимизма, несмотря на кажущийся позитив, итоги проведенного «Социальным мониторингом» опроса не дают.

Не стоит преуменьшать влияние пропаганды на умы граждан Украины, которые, как и любой обыватель, всегда выскажутся за все хорошее против всего плохого.

Однако проблема заключается в том, где проходит водораздел между одним и другим. Ясно, что украинцы видят ситуацию через призму той информации, которая льется бесконечным грязевым потоком с экранов телевизоров. Соответственно, мир, переговоры, Россия, ДНР И ЛНР — это все слова, которые мы с ним читаем и толкуем абсолютно по-разному, в большинстве случаем взаимоисключающим способом.

Я не исключаю, что украинцы могут когда-нибудь прозреть. Но для этого необходима предельная глубина беды, полное в нее погружение. Только перед лицом тлена и хаоса, за полсантиметра до неизбежной гибели, они могут, потому что должны, повернуть обратно.

Но пока это очень далекая и смутная перспектива.