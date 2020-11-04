Разрекламированный «городок мечты» в Карпатах оказался очередной аферой

Весной нынешнего года, когда украинцы сидели на карантине, спасаясь от коронавирусной пандемии, в интернете грянула сенсационная новость — уже с 15 июня в горах Ивано-Франковской области откроется волшебный городок хоббитов, в котором может поселиться каждый желающий украинец.

Организаторы проекта ориентировались на поселок маленьких полуросликов из фэнтэзийной вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. Как известно, он был построен в Новой Зеландии, для съемок знаменитой кинотрилогии «Властелин колец» — после чего это место открыли для посещения приезжавших со всего мира туристов.

Что-то такое обещали сделать и в Украине. Причем, по словам создателей сказочного села, что его строительство должно было получить надежную государственную поддержку — в рамках программы развития Карпат, которую анонсировали в начале года у президента Зеленского.

«Это будет сказочный городок Хоббитхилл, по примеру новозеландского Хоббитона. Село будет не бутафорское, а настоящее! Будут стоять домики гуцульских хоббитов, пастись коровки и овечки, в озере плавать форель, а пчелы — делать мед в пасеках… Местные жители не будут брать и давать взяток, работать будут только легально, платя все налоги», — рассказывали в одном из рекламных проспектов, который вызвал в те дни нешуточный резонанс. «Янтарная комната» спрятана в Украине © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Кроме того, в поселке намеревались открыть ресторан и кафе, а будущие хоббиты обсуждали планы в социальных сетях, обещая проводить по вечерам концерты этнической музыки, вместе с художественными перформансами и сеансами авторского кино. И даже хотели построить гончарную мастерскую, чтобы лепить расписные горшки в исконном трипольском стиле.

Не обошлось и без обязательной националистической составляющей. По словам одного из промоутеров нового городка, в Украинской повстанческой армии вырывали для своих схронов именно такие хоббичьи норы — что, вероятно, и вдохновило Толкина на описание уютного обиталища Бильбо Бэггинса.

Офисные буржуа из Киева, Днепропетровска и Львова — айтишники, работники рекламных агентств, патриотические журналисты и грантоеды — увидели в этой идее воплощение своей нехитрой обывательской мечты о постиндустриальном рае, где в отдельно взятых коттеджах построен правильный «настоящий» капитализм. Волшебный гуцульский Хоббитхилл выражал собой сокровенные чаяния национально сознательного и европейски ориентированного украинца. Он как бы противопоставлял этот образ промышленному Мордору на Донбассе — мрачному логову диких опасных орков, влачащих существование в краю доменных печей и угольных копей.

Состоятельные граждане сразу же начали вносить деньги для участия в модном и перспективном проекте. Они дружно вкладывались в покупку уютных хоббитских норок, предвкушая жизнь среди пасторальных пейзажей — когда ты можешь работать на макбуке рядом с коровками, пчелками и овечками, попивая хорошо сваренный капучино, и стараясь не пролить его на свою нарядную вышиванку.

По словам отцов-основателей Хоббитхилла, новый поселок должен был получить все атрибуты независимого государства — включая герб, гимн, паспорт и исполнительную власть в виде «войта», который, очевидно, представлялся покупателям в виде мудрого справедливого волшебника Гэндальфа. И хотя такая инициатива наверняка вызвала бы где-нибудь на востоке обвинения в преступном сепаратизме, с обысками и арестами ее участников, будущие хоббиты не боялись репрессий со стороны власти — поскольку среди них абсолютно преобладали политически благонамеренные представители креативного класса.

Хоббитхилл должны были заселять уже летом, потому что инвесторы сходу вложили в него около четверти миллиона долларов. Но все предсказуемо закончилось очередным неблаговидным скандалом. Городок до сих пор не построен, а организовавшие эту сказочную затею «волшебники» подозреваются в банальном мошенничестве и присвоении финансовых средств, которые принесли для них доверчивые офисные толкиенисты.

«Строительство очень сложное, и сами хоббиты точно еще не знают, когда оно заработает. Бывший староста поселка, который представлялся как «войт», вывел из проекта много денег, и на сегодня появилась проблема ликвидности Хобитхилла», — иронически рассказал об этом журналистам инвестор Павел Фищук, вложивший в свой хоббитский домик около двадцати тысяч в американской валюте.

И уже серьезно добавил: «а вообще, организаторы проекта от нас скрываются, мы ищем себе адвоката».

Посетившие Хоббитхилл туристы увидели там только один толком недоделанный домик, больше похожий на тот самый бандеровский схрон — причем, над ним гордо развевалось черно-красное знамя УПА. Несколько других домиков находятся в состоянии перманентного долгостроя, а чтобы посмотреть на него, посетители должны заплатить деньги местным назгулам. Которые не заплатят с них никаких налогов.

«100 грн. с человека за то, что ещё в проекте — это жлобство! Выбежала женщина, ей и самой неудобно было говорить, что вход платный, так как по факту ещё пока ничего нет. Но денег-то хочется! В общем, не знаю, что будет, когда закончат задуманное, но на данный момент смотреть не на что и платить нет смысла», — написала в своих отзывах одна из туристок.

А другие посетители городка рассказывают о том, что к нему до сих пор не проложили даже сколько-нибудь приличной автомобильной дороги.

Итак, разрекламированный Хоббитхилл оказался обыкновенной полукриминальной аферой. А его история отсылает нас не столько к страницам Толкина, сколько к известной книге Ильфа и Петрова, описавших проект создания мегаполиса Нью-Васюки. Украинские комбинаторы освоили еще один способ сравнительно честного присвоения чужих денег, который не снился даже Остапу Бендеру. Они сумели «развести» сказочных хоббитов, в которых превратились одураченные инвесторы, мечтавшие о собственном уголке в Бандеровском Средиземье, в братском кругу добропорядочных патриотических собственников. «Дуплексы для настоящих украинцев». Под Киевом строят гетто, где нельзя жить «вате» © скриншот видео Mallorn

Креативный обман передовых граждан становится трендом в страдающей от кризиса Украине. Так, в Киеве было заморожено строительство жилого комплекса с пафосным названием «Патриотика», и на его месте красуется сейчас песчаный пустырь. Остается узнать о судьбе коттеджного городка «Крымский квартал» — его создатели предлагали своим клиентам «энергоэффективные дуплексы для настоящих украинцев», с надежной защитой от «вируса русского мира». И даже обещали выделить жильцам специальные места для содержания «ватных рабов», не опасаясь, что их привлекут к суду за разжигание ненависти и вражды.

Не удивляйтесь, если эта история тоже завершилась «разводом». Потому что это закономерный результат попыток отгородиться от разрушенного кризисом мира, спрятавшись в норе элитного таунхауса.