Робкие попытки Киева хотя бы частично стряхнуть с себя оковы внешнего управления могут довольно дорого обойтись Украине

К 22-му по счету саммиту «Украина-ЕС», который состоялся в Брюсселе 6 октября, нынешняя правящая команда Украины серьезно испортила отношения с Западом. Европейский союз угрожает санкциями, а Вашингтон уже наложил ряд ограничений.

Украинские власти начали тихую, но набирающую обороты кампанию по зачистке чиновников, которые являются прямыми ставленниками Запада.

Самые важные ведомства — это пул ведомств по борьбе с коррупцией: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Брюссель претендует на полный контроль над этими структурами. Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Более того, Международный валютный фонд фактически выдвинул Киеву ультиматум: в его условиях на предоставление кредита содержится запрет на увольнение главы НАБУ Артема Сытника, который был официально признан украинским судом виновным в коррупционном правонарушении и внесен в реестр коррупционеров.

22 сентябяря Киев с официальным визитом посетил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, ошарашивший публику совсем недипломатичным заявлением. Он написал на сайте МИД ЕС, что «Европа — не банкомат и не благотворительная организация», о чем во время беседы был проинформирован президент Владимир Зеленский.

Речь идёт об очередном европейском транше размером в 1,2 миллиарда долларов. Фактически он завис из-за недовольства, выражаемого в последнее время руководством европейскими политиками, замедлением темпа украинских реформ и невыполнением меморандума с Евросоюзом, который Рада поддержала в конце августа.

А между тем, условия этого меморандума накладывают на Украину совершенно кабальные обязательства: под контроль иностранных граждан передаются госкомпании, антикорупционные органы, закупка лекарств, судебная система, а для тех из них, кто входит в состав наблюдательных советов, снимаются всякие ограничения по зарплатам.

Кроме того, в документе прописаны правила реформы налоговой и таможенной служб.

Пока Зеленский выполнил лишь одно из требований: убрал ограничения по зарплатам, но остальные пункты проигнорировал. Более того, властная команда позволила себе неслыханную дерзость — прямо нарушила запрет МВФ! Верховная Рада приняла решение о направлении своих представителей в конкурсную комиссию по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идёт ни много ни мало о подготовке снятия с должности Артёма Сытника.

В понедельник, 5 октября, группа депутатов Евросоюза подписала заявление, адресованное главе президентской фракции в парламенте Давиду Арахамия. В анонсе говорится, что поводом послужило создание вышеуказанной комиссии. Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС © president.gov.ua

Текст же указывает на неисполнение Зеленским обещаний по борьбе с коррупцией: «Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями — бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия».

В письме также содержатся угрозы введения персональных санкций (запрета на въезд в Европу) против «плохих» депутатов, которые «распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП». А также неприкрытый намек на то, что Украина может и не увидеть евросоюзовского кредита в 1,2 миллиарда долларов.

В общем, такого раздрая в отношениях между ЕС и Украиной не было со времен Януковича. Пока не очень ясно, как далеко готов зайти Зеленский и его команда в намерении хотя бы слегка снизить степень контроля над системой государственного управления и экономикой со стороны Запада. Но то, что последний готов принимать самые жесткие меры в ответ на неслыханное самоуправство украинского вассалитета, хорошо видно по тональности, в которой выдержаны раздраженные заявления европейских политиков и их письма.

Фраза Борреля о банкомате была откровенно хамской и с сайта МИД ЕС ее убрали. Но скандал явно набирает обороты.

Терять колоссальный коррупционный кластер в виде целой страны Запад точно не намерен. И борьба за его сохранение обещает быть бескомпромиссной.