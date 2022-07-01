«Остров Змеиный имеет большое значение для прикрытия возможной десантной операции, если высаживаться на побережье возле Одессы и занимать Одессу», — сказал экс-депутат.
Он пояснил, что взять Одессу с моря очень сложно, и даже Красная Армия в Великую Отечественную войну делала это, проводя сухопутную операцию, заняв предварительно Николаев.
Царёв заверил, что в случае десантной операции Змеиный можно будет в любой момент занять снова, тем более что военные ВС РФ уже имеют такую практику и знают, как это делается.
«До тех пор, пока не будет закончена спецоперация в Донбассе, вряд ли начнется операция по освобождению Одессы. Если будет спецоперация по освобождению Одессы, то сначала произойдет освобождение Николаева», — резюмировал он.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.