Защита острова Змеиный - удовольствие дорогое, поэтому Москва приняла правильное решение пока оставить его. Однако это не значит, что территория выпадет из зоны внимания российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Остров Змеиный имеет большое значение для прикрытия возможной десантной операции, если высаживаться на побережье возле Одессы и занимать Одессу», — сказал экс-депутат.

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Царёв заверил, что в случае десантной операции Змеиный можно будет в любой момент занять снова, тем более что военные ВС РФ уже имеют такую практику и знают, как это делается.

«До тех пор, пока не будет закончена спецоперация в Донбассе, вряд ли начнется операция по освобождению Одессы. Если будет спецоперация по освобождению Одессы, то сначала произойдет освобождение Николаева», — резюмировал он.

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.