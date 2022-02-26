США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 25 февраля

«США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — сказала Псаки. "Адские санкции" и ответ России Западу © REUTERS, Chris Helgren/File Photo

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций против Путина и Лаврова, назвав этот шаг «примером и демонстрацией абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики».

О санкциях против президента и главы МИД РФ также объявила Великобритания.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины.