Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире канала CNN 25 февраля рассказал, что присоединился к территориальной обороне, и сообщил, чем их группировка вооружена

Бывший глава украинского государства продемонстрировал CNN укороченный «Калашников» и сообщил, что намерен помочь защищать Украину в рядах вооруженного батальона.

«У нас есть 4 противотанковых гранатомета NLAW, 2 пулемета, нас более 300 членов теробороны», — рассказал Порошенко.