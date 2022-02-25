Бывший глава украинского государства продемонстрировал CNN укороченный «Калашников» и сообщил, что намерен помочь защищать Украину в рядах вооруженного батальона.
«У нас есть 4 противотанковых гранатомета NLAW, 2 пулемета, нас более 300 членов теробороны», — рассказал Порошенко.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.