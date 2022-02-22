В Белом доме не считают, что признание республик Донбасса - это то «вторжение» РФ на Украину, о котором говорилось в течение месяцев. Такая позиция уже вызывает критику со стороны конгрессменов обеих партий, говорится в опубликованной 21 февраля статье в американской газете Politico

Анонимный высокопоставленный чиновник из Белого дома в разговоре с изданием рассказал, что возможный ввод российских войск в Донбасс, по его мнению, не является вторжением на Украину, потому что, по его словам, «российские войска уже были на территории Донбасса в течение последних восьми лет».

Журналисты Politico указывают, что данное высказывание является значительным, поскольку «вторжение» должно привести к санкциям против РФ и сделать невозможным согласованные ранее переговоры на высоком уровне.

В «Слуге народа» назвали издевательством санкции США после признания ЛДНР © Facebook, Danil Getmantsev Джо Байдена уже вызвала огонь критики в Конгрессе США.

«Сейчас не время для символических уколов, которые послужат только для того, чтобы подбодрить Путина и подвергнуть опасности наших друзей на Украине… Президенту Байдену пора ввести санкции, которые ударят в самое сердце российской экономики, и раз и навсегда покончить с "Северным потоком — 2", как он и обещал миру», — заявили конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, возглавляющие республиканцев в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и вооружённым силам.

Издание отмечает, что не только республиканцы выступают за ужесточение санкций в ответ на последние действия РФ.

«Если какие-либо дополнительные российские войска или их прокси перейдут в Донбасс, администрация Байдена и наши европейские союзники не должны медлить с введением сокрушительных санкций. Россия должна понести ощутимые, далеко идущие и существенные издержки в ответ на этот неоправданный акт», — заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.