В СМИ встречаются публикации о недвижимости и активах семьи Назарбаева в различных странах мира. Об основных юрисдикциях, в которые отправляются большие деньги из Казахстана, рассказала в интервью Украина.ру старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Основываясь на заявлениях иностранных официальных лиц последних 15-20 лет, можно примерно представить географию вывоза средств из Казахстана, заявила эксперт. Затулин объяснил, в чем Казахстан при Назарбаеве оказался для России хуже Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Основными юрисдикциями являются США и европейские страны, в частности, Швейцария, Великобритания и Кипр, который тоже часто фигурировал в расследованиях независимых журналистов. Офшорная юрисдикция есть и на Виргинских островах, в штате Делавэр тоже всплывали какие-то сети», — сказала Малярчук.

Пока можно говорить лишь о документах журналистских расследований — ни одного уголовного расследования по этим фактам не было произведено ни в одной стране мира, включая Казахстан, заключила эксперт.

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