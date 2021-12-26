Россия господствует в Азовском море, утверждал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованной 25 декабря беседе с газетой Washington Post

В статье, озаглавленной «Украина и Россия уже каждый день рискуют столкнуться с прямым конфликтом в общем для них море», утверждается, что украинские города на азовском побережье являются уязвимыми для десантной атаки с моря.

Украинский министр обороны высказал изданию свою озабоченность военным преимуществом России в регионе.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — заявил Кулеба.

Sky News: на Украине не слишком верят в российское «вторжение» © Украина.ру/Стрингер

В Москве это отрицают, подчёркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.

Как неоднократно отмечали официальные представители РФ, подобные утверждения со стороны США используются в качестве предлога для размещения у российских границ дополнительных сил НАТО.