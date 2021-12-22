«Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить», — заявил сказал Зеленский.
Он добавил, что в настоящее время президенты двух стран не общаются.
Политик подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на взаимную готовность от России. По его словам, администрации обсуждают повестку встречи глав государств.
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России и украинского лидера российские власти не получали.