Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что свяжется с российским лидером Владимиром Путиным напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам, передает УНИАН

«Зеленский хочет быть как Путин», но олигархи его за это накажут - Чемерис © president.gov.ua

Он добавил, что в настоящее время президенты двух стран не общаются.

Политик подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на взаимную готовность от России. По его словам, администрации обсуждают повестку встречи глав государств.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России и украинского лидера российские власти не получали.