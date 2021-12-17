Депутаты Верховной Рады, члены фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) готовы сложить мандаты и тем самым лишить украинский парламент конституционного большинства. Такое заявление с трибуны Рады сделал 17 декабря один из лидеров партии Юрий Бойко. Его выступление транслировал парламентский телеканал

Согласно закону, депутатский корпус Верховной Рады насчитывает 450 человек (по факту — 423 из-за того, что в парламенте нет депутатов от неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР и Крыма). Для функционирования парламента необходимо, чтобы в него были избраны минимум 300 депутатов. Это же количество составляет также конституционное большинство, то есть минимально необходимое число голосов для внесения изменений в основной закон страны.

«Наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента, для того, чтобы у нас не было 300 депутатов, и народ Украины выбрал новый парламент», — сказал Бойко.

Фракция ОПЗЖ в нынешнем созыве Рады насчитывает 44 депутата. В случае, если парламентарии от «Оппозиционной платформы — За жизнь» сдадут мандаты, в Раде останется все равно больше 300 депутатов. Для того, чтобы спровоцировать досрочные выборы, к ОПЗЖ должны присоединиться другие депутаты.

По итогам выборов 2019 года, кроме ОПЗЖ, в Раде представлены партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (по сотоянию на 17 декабря — 242 депутата), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (27), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (25), «Голос» (20), две депутатские группы (21 и 20), а также 24 внефракционных парламентария.

Ранее партия «Слуга народа» заявила, что выступает против досрочных выборов в Верховную Раду. По закону, выборы в украинский парламент должны быть назначены на 29 октября 2023 года.