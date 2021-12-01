«К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в "антироссию"», — сказал Лавров.
В частности он отметил, что расширяются поставки киевскому режиму летальных вооружений, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи границ России.
Министр подчеркнул, что при этом Запад пытается диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории».
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.