Североатлантический альянс пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в «антироссию». Об этом 1 декабря выступая в Совете Федерации заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

«К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в "антироссию"», — сказал Лавров.

Москва против санкций к Киеву из-за нарушения Минских соглашений - Лавров © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Министр подчеркнул, что при этом Запад пытается диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.

В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.