«Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия», — сказал Лавров.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает требовать от Киева выполнения Минских соглашений. Он отметил, что власти Украины могут заявить об отказе от них, в таком случае Москва будет требовать выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.
Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский еще в первые месяцы правления негативно оценил минские соглашения, но заявил, что Киев должен их сохранять, потому что это «позволяет продолжать санкции Запада против РФ».
Ранее Минобороны Украины показало кадры первого боевого применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В МИД ФРГ подчеркнули,что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что применение беспилотника не нарушает Минские соглашения, и в свою очередь обвинили в нарушении «Минска» Россию. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Несмотря на соглашение о прекращении огня, перестрелки в Донбассе продолжаются, в последние недели стороны отмечают эскалацию напряженности в регионе.