Российская сторона не поддерживает введение санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря в Совете Федерации, передает РИА Новости

«Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия», — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает требовать от Киева выполнения Минских соглашений. Он отметил, что власти Украины могут заявить об отказе от них, в таком случае Москва будет требовать выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский еще в первые месяцы правления негативно оценил минские соглашения, но заявил, что Киев должен их сохранять, потому что это «позволяет продолжать санкции Запада против РФ».

Ранее Минобороны Украины показало кадры первого боевого применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В МИД ФРГ подчеркнули,что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе.

Кулеба заявил, что запуск Киевом «Байрактара» не нарушает Минские соглашения © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, перестрелки в Донбассе продолжаются, в последние недели стороны отмечают эскалацию напряженности в регионе.