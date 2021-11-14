Москва призвала Францию и Германию заставить киевский режим выполнить Минские соглашения по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Париже 12 ноября

Лавров напомнил, что Луганск, Донецк и Киев согласно утвержденным Совбезом ООН договоренностям должны вместе согласовывать ключевые вопросы разрешения кризиса, однако Киев отказывается исполнять свои обязанности.

«Мы в очередной раз призвали Париж и Берлин не просто побуждать, а заставить украинские власти выполнять взятые на себя международные обязательства. И безусловно привлекли внимание к абсолютно недопустимой линии Киева, которая фактически выражается в делении собственных граждан на людей разного сорта», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ рассказал, что Франции было указано на скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что всем, кто на Украине чувствует себя русскими, нужно уезжать в Россию. Запад не отреагировал на эти слова главы украинского государства, подчеркнул Лавров.

Лавров: встреча глав МИД стран «нормандской четверки» 11 ноября не состоится © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Лавров рассказал, что ранее Берлин и Париж обещали сделать все, чтобы указанный документ не был принят, но в действительности власти Франции и Германии не предприняли для этого ничего.

Украинский парламент тем временем активно работает над одобрением указанного законопроекта, добавил Лавров.

Законопроект о переходном периоде среди прочего запрещает проведение местных выборов в ДНР и ЛНР, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Также документ предлагает введение ответственности жителей Донбасса за сотрудничество с властями непризнанных республик, в частности, запрет на работу в госорганах, и отмену закона об амнистии участников событий в Донбассе, который так и не вступил в силу.

Указанный законопроект был внесен в Верховную Раду в августе 2021 года.