И если Петр Порошенко пришел к власти в результате переворота и расстрелов на Майдане, то Владимир Зеленский — путем мошенничества и фальсификаций. Конкуренты Зеленского могли бы использовать эту информацию, но на них тоже много компромата. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады и юрист Владимир Олейник в интервью изданию Украина.ру

Владимир Олейник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Литвин поставил вопрос о привлечении властей к уголовной ответственности по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». Зеленский планировал подтянуть свой рейтинг к рейтингу своей политсилы на предстоящих парламентских выборах, и поэтому выдвигался кандидатом от партии «Слуга народа», хотя, юридически, на тот момент этой партии не существовало, она была зарегистрирована как местная организация в Кривом Роге. Государственное бюро расследований отказалось регистрировать исковые заявления.

«Они мне напоминают танец лебедей, которые держат друг друга за одно место. Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия грозился исключить Разумкова из партии и фракции, если тот не поменяет свою позицию, а Разумков может сказать: «Ребята, вы такие жулики, что если я расскажу всю правду, то мало не покажется». Как этот клубок расследовать?», — указал эксперт.

Олейник подчеркнул, что об этой афере Зеленского и его команды знают руководители британской спецслужбы MI-6, и Зеленский мог бы привлечь к ответственности Порошенко, но они не дают ему это сделать, потому что он «их сукин сын».

Если же Зеленский выйдет из-под контроля, политическим противникам Зеленского позволят обнародовать эту информацию, и тогда ему придет конец, заключил собеседник издания.

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