Верховная рада Украины 2 ноября одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства Украины воевавшими против ДНР и ЛНР иностранцами

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Законопроектом предлагается урегулировать вопрос подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лиц, которые проходят военную службу в ВСУ и награждены госнаградой Украины.

На упрощенный порядок получения гражданства Украины смогут претендовать лица, которые на законных основаниях проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины или принимали непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе, а также лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной.