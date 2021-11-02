За это решение на внеочередном заседании проголосовали 302 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроектом предлагается урегулировать вопрос подачи деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лиц, которые проходят военную службу в ВСУ и награждены госнаградой Украины.
На упрощенный порядок получения гражданства Украины смогут претендовать лица, которые на законных основаниях проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины или принимали непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе, а также лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной.