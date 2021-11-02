У президента Украины Владимира Зеленского нет цели посадить в тюрьму оппозиционера Виктора Медведчука – он лишь вывел из игры «раздражитель», считает депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября

По мнению политика, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук никогда не был лидером оппозиции и как электоральный игрок Зеленскому не страшен.

«У Зеленского нет самоцели во что бы то ни стало посадить Медведчука. Для него это один из методов укрепления переговорных позиций, о чем он сам недавно завуалировано сказал», — отметил Новинский.

Битва за Россию. Зеленский схлестнулся с Медведчуком © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Ни мандата, ни реальных практических последствий миссии Медведчука и его встречи с российским руководством не имели и были призваны стать раздражителем для Зеленского. К тому же реальный политический вес Медведчука в украинском обществе ничтожно мал (около 2,5 процента). Зеленский устранил раздражитель, вывел его из игры», — сказал Новинский.

Тем самым, считает он, Зеленский показал, что переговорщиком на тему российско-украинских отношений может быть только президент Украины.